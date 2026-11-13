Bărbat din Bacău, arestat după ce ar fi amenințat cu moartea doi polițiști

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 13 nov. 2026, 17:12

Un bărbat din județul Bacău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce i-ar fi amenințat cu moartea pe doi polițiști chemați să intervină în urma unui apel la 112 făcut chiar de el. Potrivit procurorilor, acesta reclamase că fusese lovit, însă, la sosirea agenților, ar fi început să îi amenințe.

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