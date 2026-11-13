Bărbat din Bacău, arestat după ce ar fi amenințat cu moartea doi polițiști

Un bărbat din județul Bacău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce i-ar fi amenințat cu moartea pe doi polițiști chemați să intervină în urma unui apel la 112 făcut chiar de el. Potrivit procurorilor, acesta reclamase că fusese lovit, însă, la sosirea agenților, ar fi început să îi amenințe.
Anchetatorii susțin că nu ar fi fost primul incident de acest fel. Cu opt zile înainte, bărbatul ar fi apelat din nou numărul de urgență, iar în timpul acelui episod ar fi arătat un briceag și ar fi spus că vrea să se răzbune pe unul dintre polițiștii care participaseră la reținerea sa într-un dosar de furt.
A amenințat cu moartea doi polițiști veniți la intervenție
Potrivit informațiilor publicate pe Știripesurse, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a transmis că bărbatul a sunat la 112 pentru a reclama că ar fi fost agresat. Doi polițiști s-au deplasat la fața locului pentru a verifica sesizarea și pentru a clarifica împrejurările în care s-ar fi produs incidentul.
În timpul intervenției, bărbatul i-ar fi amenințat cu moartea pe cei doi agenți. În urma faptelor reclamate, procurorii au început cercetările, iar ulterior a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.
Cu opt zile înainte, ar fi amenințat un polițist cu un briceag
Anchetatorii au indicat și un episod anterior, petrecut cu opt zile înainte de intervenția care a dus la arestare. Și atunci, bărbatul ar fi apelat numărul 112, iar în timpul acelui eveniment ar fi scos un briceag și ar fi transmis că intenționează să se răzbune pe unul dintre polițiști.
Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
În urma cercetărilor, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău au solicitat arestarea preventivă a bărbatului. Instanța a admis propunerea, dispunând privarea de libertate pentru o perioadă de 30 de zile.