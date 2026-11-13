Accident cu trei mașini pe DN 66, în Petroșani. Un bărbat a ajuns la spital

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs vineri după-amiază, 13 noiembrie, pe DN 66, în municipiul Petroșani. În cele trei mașini se aflau cinci persoane, iar un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.
La locul accidentului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Petroșani, care au acordat asistență medicală persoanelor implicate și au luat măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.
Un bărbat a fost transportat la spital
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, în urma impactului, un bărbat a fost preluat de echipajul medical și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Petroșani pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
O femeie a fost, de asemenea, evaluată de echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital. Celelalte persoane implicate au fost evaluate în contextul intervenției.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările accidentului
Autoritățile urmează să stabilească modul în care s-a produs coliziunea și cine se face responsabil de producerea evenimentului rutier.
Intervenția pompierilor a vizat și prevenirea unor situații de urgență suplimentare, având în vedere avariile produse autoturismelor implicate.