Accident cu trei mașini pe DN 66, în Petroșani. Un bărbat a ajuns la spital

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 13 nov. 2026, 19:36

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs vineri după-amiază, 13 noiembrie, pe DN 66, în municipiul Petroșani. În cele trei mașini se aflau cinci persoane, iar un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

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