Scurgere de clor la Râmnicu Vâlcea! Substanța toxică a ajuns în afara platformei chimice. 260 de persoane evacuate, trei victime la spital

Mobilizare de urgență, vineri dimineață, 13 noiembrie, pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea, după ce un apel la 112 a semnalat posibile scurgeri masive de clor. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una dintre acestea fiind găsită în stare de semiconștiență.
UPDATE. 260 de persoane evacuate, după ce pompierii au detectat clor în afara platformei chimice. Două mesaje RO-ALERT
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că scurgerile de clor au fost semnalate la un compresor aflat pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea. Comandantul intervenției a semnalat prezența mirosului de clor inclusiv în exteriorul amplasamentului industrial, iar măsurătorile efectuate de echipajele specializate CBRN au indicat o concentrație de clor de 10 ppm în afara platformei. Ca măsură de siguranță, a fost dispusă evacuarea personalului către partea de est a amplasamentului. Până în acest moment, 260 de persoane au fost evacuate preventiv din incinta operatorului economic, iar pompierii au amenajat o zonă de decontaminare a personalului.
La fața locului au fost mobilizate echipaje de stingere, SMURD, echipaje specializate în intervenții chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), precum și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea. Forțele de intervenție au fost suplimentate cu echipaje CBRN din cadrul ISU Argeș și ISU Dolj. Cele trei persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care una în stare de semiconștiență, au fost stabilizate și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Râmnicu Vâlcea.
Autoritățile au transmis inițial un mesaj RO-ALERT pe o rază de cinci kilometri, prin care populația a fost îndemnată să se adăpostească în locuințe. Ulterior, a fost emis un nou mesaj de avertizare pentru persoanele din zona potențial afectată.
Adăpostiți-vă în locuințe, evitați activitățile în aer liber, închideți uşile și ferestrele, astupați gurile de aerisire și opriți functionarea instalațiilor de ventilație!, se arată în mesajul RO-ALERT.
IGSU precizează că situația este monitorizată permanent de echipajele de intervenție. Pompierii continuă măsurătorile pentru a stabili concentrația de clor din atmosferă, iar măsurile de protecție sunt adaptate în funcție de evoluția situației din teren. Misiunea este în desfășurare. Toate cele trei victime au fost transportate la spital, iar polițiștii au blocat accesul pe platforma industrială. Reprezentanții Chimcomplex au anunțat că emisia de clor a fost oprită.
Scurgere de clor pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea. Trei persoane au ajuns la spital
Autoritățile au intrat în alertă în această dimineață, după ce au fost semnalate posibile scăpări importante de clor în zona companiei Chimcomplex. La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, pentru verificarea situației și intervenție. Potrivit primelor informații, șase ambulanțe au ajuns în zona afectată, în timp ce alte echipaje medicale au fost trimise în sprijinul salvatorilor. Compania a transmis ulterior că emisia de clor a fost oprită, conform presei locale.
Echipajele medicale ajunse la fața locului au identificat trei persoane care aveau nevoie de îngrijiri. Două dintre acestea erau conștiente și cooperante, în timp ce a treia persoană se afla în stare de semiconștiență. Toate cele trei victime au fost evaluate medical și stabilizate, după care au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Râmnicu Vâlcea, unde vor fi supuse unor investigații și vor primi îngrijiri medicale de specialitate.
Polițiștii au blocat accesul pe platforma chimică. Autoritățile verifică amploarea incidentului
În paralel cu intervenția pompierilor și a echipajelor medicale, polițiștii au luat măsuri de securitate și au închis toate căile de acces către platforma chimică din Râmnicu Vâlcea, pentru a împiedica pătrunderea persoanelor în zona afectată. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili amploarea incidentului și dacă există un pericol pentru populația din apropierea platformei industriale.