Scurgere de clor la Râmnicu Vâlcea! Substanța toxică a ajuns în afara platformei chimice. 260 de persoane evacuate, trei victime la spital

Publicat 13 nov. 2026, 09:12 Actualizat 13 nov. 2026, 10:23

Mobilizare de urgență, vineri dimineață, 13 noiembrie, pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea, după ce un apel la 112 a semnalat posibile scurgeri masive de clor. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una dintre acestea fiind găsită în stare de semiconștiență.

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