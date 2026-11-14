Alertă pe calea ferată! Circulația trenurilor, blocată în zona Valu lui Traian, din cauza unei defecțiuni

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 19:21

Probleme pe calea ferată, sâmbătă seară, în județul Constanța. Traficul feroviar a fost întrerupt în zona stației Valu lui Traian, după ce o defecțiune la instalația de centralizare electronică a împiedicat efectuarea comenzilor necesare pentru dirijarea trenurilor în condiții de siguranță.

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