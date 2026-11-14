Alertă pe calea ferată! Circulația trenurilor, blocată în zona Valu lui Traian, din cauza unei defecțiuni

Probleme pe calea ferată, sâmbătă seară, în județul Constanța. Traficul feroviar a fost întrerupt în zona stației Valu lui Traian, după ce o defecțiune la instalația de centralizare electronică a împiedicat efectuarea comenzilor necesare pentru dirijarea trenurilor în condiții de siguranță.
Avaria a afectat circulația a trei garnituri de călători, care au fost oprite până la remedierea problemei. Echipele tehnice ale CFR intervin pentru identificarea cauzei și restabilirea funcționării instalației.
Defecțiune la instalația de centralizare electronică din Valu lui Traian
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că perturbarea a apărut în zona stației CF Valu lui Traian, aflată în administrarea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța.
Potrivit reprezentanților companiei, problema tehnică nu permite transmiterea comenzilor și stabilirea traseelor pe care trebuie să circule trenurile. În aceste condiții, circulația nu poate fi desfășurată în siguranță până la remedierea defecțiunii.
Trei trenuri de călători, afectate de avaria feroviară
Printre garniturile care au înregistrat probleme se numără două trenuri operate de CFR Călători și unul aparținând companiei Regio Călători.
Situația trenurilor afectate este următoarea:
- IR 1588, operat de CFR Călători, este oprit la semnal în zona Palas, în așteptarea reluării circulației;
- IR 11096, operat de Regio Călători;
- IC 536, operat de CFR Călători.
Oprirea trenurilor este necesară pentru evitarea oricărui risc, în condițiile în care instalația defectă nu permite stabilirea parcursurilor feroviare.
Echipele CFR lucrează pentru remedierea problemei
Personalul tehnic al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța se ocupă de verificări și de intervenția necesară pentru restabilirea funcționării sistemului electronic.
Reprezentanții CFR au precizat că trenurile vor putea circula din nou după eliminarea defecțiunii și verificarea tuturor condițiilor de siguranță.
Până atunci, cele trei garnituri rămân afectate de întreruperea traficului feroviar din zona Valu lui Traian, iar reluarea circulației depinde de finalizarea intervenției tehnice.