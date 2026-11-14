Copil de 4 ani, dus de urgență la spital după ce a fost bătut de un bărbat în București. Martorii au sunat la 112

Un incident grav ar fi avut loc vineri după-amiază în Sectorul 4 al Capitalei, unde un copil în vârstă de numai 4 ani ar fi fost agresat de un bărbat, în apropierea unui bloc de locuințe. În urma conflictului, martorii au cerut ajutorul autorităților printr-un apel la 112, iar micuțul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
Cum s-ar fi produs incidentul din Sectorul 4
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, conflictul ar fi început după un schimb de replici între bărbat și copilul de 4 ani. Micuțul s-ar fi aflat inițial la balconul unuia dintre apartamentele blocului, iar ulterior ar fi coborât în fața imobilului.
În acel moment, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, iar bărbatul l-ar fi lovit pe copil. Împrejurările exacte în care s-a produs incidentul nu sunt cunoscute deocamdată.
Persoanele care au asistat la întreaga scenă au intervenit și au alertat autoritățile, solicitând sprijin prin numărul unic de urgență 112.
Copilul de 4 ani a fost transportat la spital
La locul incidentului a ajuns un echipaj medical, care a evaluat starea copilului. În urma primei examinări, salvatorii au decis că acesta trebuie transportat la o unitate medicală pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
Până la acest moment, nu au fost făcute publice informații despre natura leziunilor suferite de micuț și nici despre starea sa de sănătate după ce a ajuns la spital.
Bărbatul ar fi fost dus la Poliție. Ce se știe despre anchetă
După producerea incidentului, bărbatul suspectat că l-ar fi agresat pe copil ar fi fost condus la sediul Poliției pentru verificări.
În spațiul public au apărut și speculații potrivit cărora acesta s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, însă informația nu a fost confirmată oficial de autorități.
Deocamdată, nu sunt cunoscute motivele care au dus la izbucnirea conflictului și nici eventualele măsuri dispuse împotriva bărbatului.
Identitatea celor implicați nu a fost făcută publică. Ancheta urmează să stabilească exact cum s-a desfășurat incidentul din Sectorul 4 al Capitalei și în ce împrejurări a fost agresat copilul.