Copil de 4 ani, dus de urgență la spital după ce a fost bătut de un bărbat în București. Martorii au sunat la 112

Publicat 14 nov. 2026, 15:30 Actualizat 14 nov. 2026, 15:31

Un incident grav ar fi avut loc vineri după-amiază în Sectorul 4 al Capitalei, unde un copil în vârstă de numai 4 ani ar fi fost agresat de un bărbat, în apropierea unui bloc de locuințe. În urma conflictului, martorii au cerut ajutorul autorităților printr-un apel la 112, iar micuțul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

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