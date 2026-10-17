Haos pe calea ferată la Brașov: Patru trenuri, blocate în câmp, din cauza unei locomotive care s-a stricat

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 oct. 2026, 17:35

Haos pe calea ferată din județul Brașov. Patru trenuri de călători au rămas blocate sâmbătă după-amiază între stațiile Brașov și Hărman din cauza defecțiunii unui tren InterRegio.

Distribuie articolul