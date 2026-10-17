Haos pe calea ferată la Brașov: Patru trenuri, blocate în câmp, din cauza unei locomotive care s-a stricat

Haos pe calea ferată din județul Brașov. Patru trenuri de călători au rămas blocate sâmbătă după-amiază între stațiile Brașov și Hărman din cauza defecțiunii unui tren InterRegio.
Traficul feroviar pe tronsonul dintre Brașov și Hărman a fost paralizat sâmbătă după-amiază, începând cu ora 16:10. Defectarea unei locomotive a transformat un segment de linie simplă într-un dop de circulație, blocând în gări patru trenuri pline cu pasageri.
Problemele au apărut la kilometrul 3+300, unde garnitura IR 1645, aparținând CFR Călători, a rămas imobilizată în calea ferată. Din cauză că pe această porțiune de traseu se circulă pe un singur fir, nicio altă garnitură nu poate înainta până la degajarea liniei.
Liste de trenuri afectate de blocaj
Echipele de intervenție ale operatorului feroviar și reprezentanții Sucursalei Regionale CFR Brașov încearcă să tracteze locomotiva avariată și să elibereze calea de rulare. Până la remedierea avarii, următoarele patru garnituri de persoane își așteaptă rândul în gări:
Din stația Hărman:
R 4508 (CFR Călători)
IR 12545 (CFR Călători)
Din stația Brașov:
R 4513 (CFR Călători)
R 11297 (Regio Călători)
CFR SA a precizat că circulația va fi reluată abia după eliberarea completă a liniei și efectuarea verificărilor de siguranță necesare pentru reluarea în siguranță a curselor.