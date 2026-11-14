Tragedie în Bistrița-Năsăud. O femeie a murit, iar o fetiță de 3 ani a ajuns la spital, după ce au fost lovite de o mașină

Un accident rutier extrem de grav s-a produs sâmbătă seară pe DN 17, în localitatea Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. O femeie în vârstă de 33 de ani și o fetiță de numai trei ani au fost accidentate de un autoturism în timp ce traversau drumul. Femeia a intrat în stop cardiorespirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Copila a fost transportată la spital în stare gravă.
Femeia nu a supraviețuit impactului. Fetița, dusă de urgență la spital
Potrivit primelor informații transmise de polițiști, la volanul autoturismului implicat în accident se afla un bărbat de 27 de ani, din localitatea Tureac. Acesta le-ar fi surprins pe cele două victime în timp ce traversau partea carosabilă.
La locul accidentului au intervenit echipaje SMURD, inclusiv o unitate de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud.
La sosirea salvatorilor, ambele victime erau inconștiente. Femeia se afla în stop cardiorespirator, în timp ce fetița respira, însă starea acesteia era critică.
Copila, în vârstă de trei ani, a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe SMURD Bistrița. Medicii au suspectat o hemoragie intracraniană și au început investigațiile și îngrijirile de specialitate.
În cazul femeii, cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultatul dorit. Decesul a fost declarat la fața locului.
Un militar a început manevrele de resuscitare înainte de sosirea echipajelor medicale
Reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud au precizat că primul care a intervenit pentru acordarea ajutorului a fost soldatul Tănasă Bogdan. Acesta a început manevrele de resuscitare până la sosirea personalului medical specializat.
Șoferul nu consumase alcool sau droguri. Polițiștii au deschis dosar penal
Conducătorul auto a fost verificat cu aparatele din dotarea polițiștilor, iar rezultatele nu au indicat consumul de alcool sau prezența unor substanțe interzise.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Bistrița-Năsăud, în cadrul unui dosar penal. Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul, precum și toate împrejurările în care femeia și fetița au fost lovite pe DN 17.