Tragedie în Bistrița-Năsăud. O femeie a murit, iar o fetiță de 3 ani a ajuns la spital, după ce au fost lovite de o mașină

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 21:14

Un accident rutier extrem de grav s-a produs sâmbătă seară pe DN 17, în localitatea Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. O femeie în vârstă de 33 de ani și o fetiță de numai trei ani au fost accidentate de un autoturism în timp ce traversau drumul. Femeia a intrat în stop cardiorespirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Copila a fost transportată la spital în stare gravă.

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