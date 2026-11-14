Suspiciune de toxiinfecție alimentară în Arad. O familie a ajuns la spital după ce a consumat telemea

Anchetă în desfășurare în municipiul Arad, după ce trei membri ai aceleiași familii, printre care și un copil, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu greață și vărsături. O a patra persoană ar prezenta simptome asemănătoare, iar suspiciunea este că starea de rău ar putea avea legătură cu o telemea de vacă achiziționată în aceeași zi de la un magazin din parcarea unui hipermarket.
Autoritățile sanitar-veterinare au controlat unitatea comercială, unde au identificat mai multe nereguli privind depozitarea, etichetarea și proveniența produselor alimentare. Activitatea magazinului a fost suspendată, toate produsele au fost retrase de la vânzare, iar administratorii au primit amenzi în valoare totală de 33.000 de lei.
Trei persoane, între care un copil, au ajuns la UPU cu vărsături
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad a fost alertată în jurul orei 13:00 de către Direcția de Sănătate Publică, după ce trei persoane din aceeași familie s-au prezentat la spital acuzând o stare generală de rău și episoade de vărsături.
Printre pacienți se află și un copil. Ulterior, autoritățile au aflat că o a patra persoană ar avea manifestări similare.
Potrivit primelor informații, membrii familiei au indicat drept posibilă cauză o telemea de vacă pe care ar fi cumpărat-o în dimineața respectivă de la o unitate comercială amplasată în parcarea unui hipermarket din municipiul Arad. Magazinul comercializa atât produse lactate, cât și mezeluri.
Nereguli grave descoperite la magazinul de unde ar fi fost cumpărată telemeaua
După primirea sesizării, directorul executiv al DSVSA Arad și doi inspectori s-au deplasat la unitatea indicată pentru efectuarea unui control.
În urma verificărilor, inspectorii au identificat probleme legate de modul în care erau etichetate produsele lactate și mezelurile. De asemenea, nu au fost respectate cerințele privind trasabilitatea alimentelor, iar manipularea acestora se făcea cu încălcarea normelor sanitar-veterinare.
Ca urmare a neregulilor constatate, autoritățile au decis oprirea de la comercializare a tuturor produselor existente în magazin. Totodată, activitatea unității a fost suspendată până la remedierea deficiențelor.
Pentru abaterile descoperite, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 33.000 de lei.
Probe trimise la laborator. Legătura dintre telemea și îmbolnăviri nu este confirmată
În cadrul anchetei, inspectorii au prelevat probe din produsele comercializate în unitate, acestea urmând să fie analizate în laborator.
Reprezentanții ANSVSA au subliniat că, în acest moment, nu există o confirmare că telemeaua cumpărată de familie a provocat simptomele care au dus la prezentarea pacienților la spital.
Stabilirea unei eventuale legături între consumul produsului și problemele de sănătate depinde de rezultatele analizelor și de concluziile investigației desfășurate împreună cu Direcția de Sănătate Publică Arad.
Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele analizelor de laborator urmează să clarifice dacă produsele comercializate de unitatea verificată au avut vreo legătură cu suspiciunea de toxiinfecție alimentară.