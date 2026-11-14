Suspiciune de toxiinfecție alimentară în Arad. O familie a ajuns la spital după ce a consumat telemea

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 20:24

Anchetă în desfășurare în municipiul Arad, după ce trei membri ai aceleiași familii, printre care și un copil, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu greață și vărsături. O a patra persoană ar prezenta simptome asemănătoare, iar suspiciunea este că starea de rău ar putea avea legătură cu o telemea de vacă achiziționată în aceeași zi de la un magazin din parcarea unui hipermarket.

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