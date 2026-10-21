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Maramureș: Opt copii au simptome de toxiinfecție alimentară, în Ocna Șugatag. 60 de persoane, evaluate medical

Ambulanță

Ambulanță

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Scris deDana Bărăgan
Publicat21 oct. 2026, 12:52
Actualizat21 oct. 2026, 12:54

Intervenție de urgență în localitatea Ocna Șugatag, din județul Maramureș, după ce mai multe persoane dintr-un grup de turiști format din 57 de copii și trei adulți au prezentat simptome digestive. Din primele informații, opt copii au greață și vărsături, iar echipajele medicale evaluează în total 60 de persoane, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Gheorghe Pop de Băsești» al județului Maramureș a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor medical în localitatea Ocna Șugatag, unde mai multe persoane dintr-un grup de turiști prezintă simptome de afecțiuni digestive (greață și vărsături)

— au anunțat, miercuri, reprezentanții ISU Maramureș.

Câți copii au fost afectați?

Potrivit primelor informații de la fața locului, opt copii din grupul format din 60 de turiști prezintă simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare. Grupul este format din 57 de copii și trei adulți. Autoritățile nu au precizat, până în acest moment, cauza apariției simptomelor.

Mai multe echipaje ISU au fost trimise la Ocna Șugatag

Pentru gestionarea situației, ISU Maramureș a alocat mai multe autospeciale. Echipajele ajunse la fața locului au început evaluarea medicală a tuturor persoanelor din grup, pentru a stabili starea acestora și dacă este necesară acordarea unor îngrijiri suplimentare.

Echipajele ajunse până în acest moment la fața locului au procedat pentru evaluarea medicală a tuturor persoanelor din grup

— au mai spus pompierii maramureșeni.
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