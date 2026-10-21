Maramureș: Opt copii au simptome de toxiinfecție alimentară, în Ocna Șugatag. 60 de persoane, evaluate medical

Publicat 21 oct. 2026, 12:52 Actualizat 21 oct. 2026, 12:54

Intervenție de urgență în localitatea Ocna Șugatag, din județul Maramureș, după ce mai multe persoane dintr-un grup de turiști format din 57 de copii și trei adulți au prezentat simptome digestive. Din primele informații, opt copii au greață și vărsături, iar echipajele medicale evaluează în total 60 de persoane, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș.

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