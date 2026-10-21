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Social· 1 min citire
Maramureș: Opt copii au simptome de toxiinfecție alimentară, în Ocna Șugatag. 60 de persoane, evaluate medical
Ambulanță
Publicat21 oct. 2026, 12:52
Actualizat21 oct. 2026, 12:54
Intervenție de urgență în localitatea Ocna Șugatag, din județul Maramureș, după ce mai multe persoane dintr-un grup de turiști format din 57 de copii și trei adulți au prezentat simptome digestive. Din primele informații, opt copii au greață și vărsături, iar echipajele medicale evaluează în total 60 de persoane, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș.
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