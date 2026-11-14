Mall, evacuat de urgență în București! Pompierii au ajuns la fața locului

Momente de panică și agitație, sâmbătă seară, la centrul comercial Sun Plaza din Capitală. Alarma de incendiu s-a declanșat în interiorul mallului, iar persoanele aflate în clădire au început să iasă din incintă. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru verificarea situației.
Incidentul s-a produs în jurul orei 18:40-18:45, când sistemul de avertizare a fost activat, determinând evacuarea treptată a vizitatorilor și angajaților. Potrivit informațiilor transmise de Gândul, majoritatea persoanelor aflate în centrul comercial s-au autoevacuat.
Alarma de incendiu s-a declanșat la Sun Plaza. Magazinele au fost redeschise
Activarea alarmei a provocat agitație în rândul celor care se aflau la cumpărături sau în restaurantele din complex. Oamenii au părăsit clădirea, în timp ce autoritățile au fost alertate pentru a verifica dacă există vreun pericol.
Ulterior, activitatea comercială a fost reluată, iar magazinele din Sun Plaza și-au redeschis porțile.
Până la acest moment, nu au fost comunicate informații oficiale privind motivul pentru care s-a declanșat alarma. De asemenea, nu există date confirmate care să indice izbucnirea unui incendiu în centrul comercial.
Un incident asemănător a avut loc la Sun Plaza și în 2019
Nu este prima dată când centrul comercial din București se confruntă cu o situație care impune evacuarea persoanelor aflate în interior.
În 2019, sute de oameni au fost nevoiți să părăsească Sun Plaza după ce un autoturism a luat foc în parcarea subterană a complexului.
Atunci, șase persoane au avut nevoie de asistență medicală. Patru dintre acestea fuseseră expuse la fum, în timp ce alte două au acuzat atacuri de panică și dureri în piept.
Deocamdată, cauza activării alarmei de sâmbătă seară nu a fost precizată, iar informațiile privind eventuale consecințe ale incidentului nu au fost comunicate.