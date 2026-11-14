Mall, evacuat de urgență în București! Pompierii au ajuns la fața locului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 20:11

Momente de panică și agitație, sâmbătă seară, la centrul comercial Sun Plaza din Capitală. Alarma de incendiu s-a declanșat în interiorul mallului, iar persoanele aflate în clădire au început să iasă din incintă. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru verificarea situației.

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