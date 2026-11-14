Accident în Timiș. O tânără de 18 ani a murit după ce mașina furată în care se afla s-a răsturnat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 23:00

Accident mortal, sâmbătă seară, în localitatea Giroc, județul Timiș. O fată de 18 ani și-a pierdut viața după ce autoturismul în care se afla a lovit un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului. La volan era un adolescent de 17 ani, care nu deținea permis de conducere și care ar fi luat mașina fără acordul proprietarei.

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