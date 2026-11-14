Accident în Timiș. O tânără de 18 ani a murit după ce mașina furată în care se afla s-a răsturnat

Accident mortal, sâmbătă seară, în localitatea Giroc, județul Timiș. O fată de 18 ani și-a pierdut viața după ce autoturismul în care se afla a lovit un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului. La volan era un adolescent de 17 ani, care nu deținea permis de conducere și care ar fi luat mașina fără acordul proprietarei.
Mașina s-a răsturnat după ce a lovit un cap de pod, în Giroc
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, accidentul s-a produs pe strada Trandafirilor din localitatea Giroc. Adolescentul aflat la volan ar fi pierdut controlul direcției de mers în apropierea intersecției cu strada Cerbului.
În urma impactului, pasagera în vârstă de 18 ani a intrat în stop cardiorespirator. Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, iar după ce au apărut primele semne de viață, medicii au decis transportarea acesteia la spital. Din nefericire, tânăra a murit ulterior.
Adolescentul de 17 ani a suferit răni și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul etilotest a indicat că acesta nu consumase alcool.
Adolescentul nu avea permis și ar fi luat autoturismul fără acordul proprietarei
Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală că băiatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Mai mult, anchetatorii au stabilit că autoturismul nu îi aparținea, acesta fiind luat fără știrea proprietarei, o tânără în vârstă de 19 ani.
Dosar penal pentru ucidere din culpă, conducere fără permis și furt
Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.
În cauză sunt investigate trei posibile infracțiuni: ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.
Ancheta urmează să clarifice modul în care adolescentul a ajuns la volanul autoturismului și circumstanțele care au dus la producerea tragediei din Giroc.