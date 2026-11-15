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Social· 1 min citire
Iarna grea pentru români! Facturi uriașe la gaze și teama că nu vor avea bani pentru încălzire
Publicat15 nov. 2026, 07:03
Actualizat15 nov. 2026, 07:05
SursăRealitatea PLUS
Românii s-ar putea confrunta cu o iarnă dificilă, pe fondul temerilor legate de facturile tot mai mari la energie și gaze. Hidroelectrica avertizează că nu poate acoperi singură deficitul de energie din sezonul rece, în condițiile rezervelor scăzute de apă, în timp ce și stocurile de gaze ridică semne de întrebare.
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