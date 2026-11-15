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Iarna grea pentru români! Facturi uriașe la gaze și teama că nu vor avea bani pentru încălzire

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Scris deIulian Budusan
Publicat15 nov. 2026, 07:03
Actualizat15 nov. 2026, 07:05
SursăRealitatea PLUS

Românii s-ar putea confrunta cu o iarnă dificilă, pe fondul temerilor legate de facturile tot mai mari la energie și gaze. Hidroelectrica avertizează că nu poate acoperi singură deficitul de energie din sezonul rece, în condițiile rezervelor scăzute de apă, în timp ce și stocurile de gaze ridică semne de întrebare.

Pentru milioane de români, iarna care se apropie vine cu griji tot mai mari legate de facturile la energie și gaze. Cu venituri care abia le ajung de la o lună la alta, oamenii spun că vor fi nevoiți să reducă la minimum consumul de căldură și să facă economii drastice, chiar dacă asta înseamnă să stea în frig în propriile locuințe.

Veștile din sectorul energetic amplifică temerile populației. Rezervele scăzute de apă pun presiune asupra producției de energie hidro, iar odată cu instalarea temperaturilor negative, consumul ar putea crește semnificativ. În acest context, România ar putea avea nevoie de importuri suplimentare de energie, cu efecte asupra costurilor suportate de consumatori.

Cei mai afectați riscă să fie pensionarii și familiile cu venituri mici, pentru care facturile la utilități reprezintă deja o povară greu de suportat. O nouă creștere a prețurilor i-ar putea obliga să facă alegeri dureroase între plata încălzirii, cumpărarea alimentelor și celelalte cheltuieli esențiale. Pentru mulți, iarna aceasta nu mai este doar o provocare, ci o adevărată luptă pentru supraviețuire.

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