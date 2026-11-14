Protestul neautorizat de la Parlament. Două persoane au fost amendate, iar alte două au avut nevoie de îngrijiri medicale

Publicat 14 nov. 2026, 14:41 Sursă Realitatea PLUS

Aproximativ 8.000 de persoane participă la manifestația care nu a fost autorizată de Primăria Capitalei. Două persoane au fost amendate de forțele de ordine pentru adresarea de injurii, în timp ce alte două au acuzat stări de rău și au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD. La manifestație participă și lideri ai AUR.

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