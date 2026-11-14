Protestul neautorizat de la Parlament. Două persoane au fost amendate, iar alte două au avut nevoie de îngrijiri medicale

Aproximativ 8.000 de persoane participă la manifestația care nu a fost autorizată de Primăria Capitalei. Două persoane au fost amendate de forțele de ordine pentru adresarea de injurii, în timp ce alte două au acuzat stări de rău și au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD. La manifestație participă și lideri ai AUR.
Potrivit informațiilor Realitatea Plus, aproximativ 8.000 de persoane s-au adunat în zona Parlamentului pentru a participa la protest.
Manifestația nu a fost autorizată de Primăria Capitalei, iar autoritățile au mobilizat mai multe echipaje de ordine publică pentru supravegherea desfășurării evenimentului.
De asemenea, în zonă au fost instituite restricții de trafic pentru gestionarea situației și prevenirea incidentelor.
Două persoane, amendate pentru injurii la adresa forțelor de ordine
Primele incidente nu au întârziat să apară. Două persoane au fost sancționate contravențional după ce ar fi adresat injurii forțelor de ordine.
În același timp, alte două persoane au acuzat stări de rău și au avut nevoie de intervenția echipajelor SMURD.
Acestea au fost preluate de personalul medical, care le-a acordat îngrijirile necesare la fața locului. În funcție de evoluția stării de sănătate, medicii urmau să decidă dacă este necesar transportul acestora la spital.
MAI, avertisment înaintea protestului: autoritățile monitorizează situația
Înaintea manifestației, Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de avertizare în legătură cu anumite îndemnuri la violență apărute în mediul online.
Reprezentanții MAI au atras atenția că astfel de mesaje pot genera provocări și confruntări cu forțele de ordine și au precizat că situația este monitorizată pentru prevenirea incidentelor.
Autoritățile urmăresc desfășurarea protestului și au mobilizat efective suplimentare pentru menținerea ordinii publice.
Liderii AUR, prezenți la manifestație. Protestatarii ar putea pleca spre adresa centrală
La protest participă și lideri ai AUR, potrivit informațiilor transmise de Realitatea PLUS.
De asemenea, potrivit unor surse, manifestanții ar urma să plece, la un moment dat, și spre o adresă centrală.
Situația din zona Parlamentului rămâne monitorizată de forțele de ordine, în condițiile în care numărul participanților este estimat la aproximativ 8.000 de persoane.