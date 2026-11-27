Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 nov. 2026, 10:40

Românii care pleacă la drum de 1 Decembrie găsesc carburanți ceva mai ieftini decât în urmă cu o lună. Vineri, 27 noiembrie, cel mai mic preț pentru un litru de benzină era de 8,89 lei, în timp ce motorina continua să depășească 10 lei.

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