Cu emoție, bucurie și multă mândrie, elevii Școlii Primare „Anastasya” au sărbătorit Ziua Națională a României într-un cadru autentic românesc, organizat de Alexandra Păcuraru, care a participat alături de copiii săi. Evenimentul a adus împreună tradițiile, cântecul, portul popular și gusturile românești, într-o lecție de patriotism trăită cu sufletul.
Sărbătoarea a început cu masa tradițională. Copiii au avut ocazia să se bucure de preparate autentice românești, adaptate gusturilor vârstei lor.
Un moment special al serbării a fost discursul pe care l-a ținut locotenentul Oana Frîncu-Vențel, comandant de companie la Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul. Aceasta le-a vorbit elevilor despre unitate, cooperare și patriotism. Astfel, cei mici au înțeles atât semnificația Marii Uniri, cât și a relațiilor interumane de lungă durată.
Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de corul școlii, care a interpretat cântece despre dragostea de țară.
La final, cei mici au fost răsplătiți pentru implicare și participare, fiind oferite premii și diplome pe care copiii le-au primit emoționați.
Ajunși înapoi în clasele decorate în spirit de folclor, copiii au împărtășit gândurile lor despre semnificația Zilei Naționale și despre țara noastră, dar și ce meserii vor să aleagă în viitor.
„România înseamnă foarte mult pentru noi. Și toată țara e bogată”
”Îmi place că sunt mulți munți și pentru că este multă verdeață”
”Ca să îmi ajut țara aș vrea să fiu soldat”
”Ca să îmi ajut țara aș vrea să fiu psiholog”
”Am aici un act mai vechi. Principatul Moldovei și Principatul Țării Românești au hotărât să se unească într o singură țară. Pentru întregirea nemului românesc
au spus copiii.
Realitatea Plus: Dacă ai putea să îi oferi României un cadou, ce cadou i-ai oferi țării noastre?
Copil: Pacea, mereu. Ca toată lumea să fie acasă, să stea cu familia.
Pot să spun despre România că este singurul loc la care îi pot spune acasă, și asta o pot spune toți românii.