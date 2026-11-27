Publicat 27 nov. 2026, 21:24 Actualizat 27 nov. 2026, 21:35 Sursă Realitatea PLUS

Cu emoție, bucurie și multă mândrie, elevii Școlii Primare „Anastasya” au sărbătorit Ziua Națională a României într-un cadru autentic românesc, organizat de Alexandra Păcuraru, care a participat alături de copiii săi. Evenimentul a adus împreună tradițiile, cântecul, portul popular și gusturile românești, într-o lecție de patriotism trăită cu sufletul.

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