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ExclusivSocial· 1 min citire
Repetiții pentru parada de 1 Decembrie la Arcul de Triumf. Restricții de trafic și avertizare de disconfort sonor
Publicat28 nov. 2026, 09:21
SursăRealitatea.net realitatea plus
Repetițiile oficiale pentru parada militară de Ziua Națională au loc sâmbătă și luni la Arcul de Triumf din București. Peste 2000 de militari vor defila alături de aliații NATO, iar în zonă sunt restricții de trafic. Toate detaliile au fost oferite, într-o transmisiune specială, de către jurnalistul Ralitatea PLUS, Cristina Petre.
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