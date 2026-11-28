Publicat 28 nov. 2026, 09:21 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Repetițiile oficiale pentru parada militară de Ziua Națională au loc sâmbătă și luni la Arcul de Triumf din București. Peste 2000 de militari vor defila alături de aliații NATO, iar în zonă sunt restricții de trafic. Toate detaliile au fost oferite, într-o transmisiune specială, de către jurnalistul Ralitatea PLUS, Cristina Petre.

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