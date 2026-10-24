Patriarhul Daniel, mesaj de condoleanțe după atacul sângeros din Iordania: „Contrazice darul sacru al vieții”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 12:19

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma atacului armat care a avut loc la o biserică din Iordania, soldat cu moartea a șapte persoane și rănirea altor zece, potrivit informațiilor din presa internațională. În mesajul adresat Patriarhului Ierusalimului, Teofil al III-lea, liderul BOR a condamnat violența și a subliniat că aceasta încalcă valorile fundamentale ale vieții, păcii și demnității umane.

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