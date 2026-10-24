Patriarhul Daniel, mesaj de condoleanțe după atacul sângeros din Iordania: „Contrazice darul sacru al vieții”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma atacului armat care a avut loc la o biserică din Iordania, soldat cu moartea a șapte persoane și rănirea altor zece, potrivit informațiilor din presa internațională. În mesajul adresat Patriarhului Ierusalimului, Teofil al III-lea, liderul BOR a condamnat violența și a subliniat că aceasta încalcă valorile fundamentale ale vieții, păcii și demnității umane.
Patriarhul Daniel, reacție după atacul de la biserica din Iordania
Preafericitul Părinte Daniel și-a exprimat profunda tristețe după
tragedia petrecută la Biserica Ortodoxă Greacă „Sfântul Gheorghe”, din localitatea Hammoud, în zona Al-Karak, Iordania.
Mesajul de solidaritate a fost adresat Patriarhului Ierusalimului, Teofil al III-lea, și comunității ortodoxe afectate de atacul armat.
În comunicarea sa, Patriarhul României a condamnat uciderea credincioșilor nevinovați și a evidențiat gravitatea unui
act de violență îndreptat împotriva unor oameni reuniți într-un moment de doliu. “
Acest act de violenţă care a curmat viaţa credincioşilor nevinovaţi contrazice darul sacru al vieţii şi subminează valorile religioase şi umane fundamentale ale compasiunii, păcii şi demnităţii
— a declarat Patriarhul Daniel. Mesaj de solidaritate pentru victime și familiile îndoliate
În mesajul său, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis sprijinul frățesc al BOR către Patriarhia Ierusalimului și către toate persoanele afectate de această tragedie.
Totodată, acesta s-a rugat pentru odihna sufletelor celor care și-au pierdut viața, pentru însănătoșirea răniților și pentru alinarea suferinței familiilor victimelor.
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Ne rugăm Atotmilostivului Dumnezeu să odihnească în pacea Sa sufletele celor decedaţi, să dăruiască vindecare grabnică celor răniţi şi mângâiere familiilor îndurerate ale victimelor, precum şi întregii comunităţi ortodoxe din Iordania în aceste momente de suferinţă cumplită
— a transmis Patriarhul Daniel.
Reacția liderului Bisericii Ortodoxe Române subliniază solidaritatea dintre comunitățile ortodoxe în fața unor evenimente violente și importanța compasiunii față de victime și de cei rămași în urmă.
Șapte persoane au fost ucise într-un atac armat la o biserică din Iordania
Tragedia s-a produs vineri, când persoane înarmate ar fi deschis focul în timpul unei înmormântări desfășurate la o biserică din provincia Karak, potrivit relatărilor din presa internațională.
Bilanțul prezentat în informațiile inițiale indică șapte persoane decedate și alte zece rănite. Atacul a provocat un șoc în comunitatea locală și a generat reacții de condamnare și solidaritate.
Circumstanțele exacte ale incidentului și motivele atacului trebuie stabilite de autorități.