Doliu uriaș în cinematografia americană! Eva Marie Saint a murit la 102 ani. Actrița premiată cu Oscar a avut o carieră de peste șapte decenii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 09:45

Eva Marie Saint, una dintre actrițele emblematice ale cinematografiei americane și câștigătoare a premiului Oscar, a murit marți, la vârsta de 102 ani, la reședința sa din Los Angeles. Actrița a rămas în memoria publicului pentru rolurile din filmele clasice „On the Waterfront” și „North by Northwest”, dar și pentru o carieră care s-a întins pe mai bine de 70 de ani în cinematografie, televiziune și teatru.

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