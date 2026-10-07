Doliu uriaș în cinematografia americană! Eva Marie Saint a murit la 102 ani. Actrița premiată cu Oscar a avut o carieră de peste șapte decenii

Eva Marie Saint, una dintre actrițele emblematice ale cinematografiei americane și câștigătoare a premiului Oscar, a murit marți, la vârsta de 102 ani, la reședința sa din Los Angeles. Actrița a rămas în memoria publicului pentru rolurile din filmele clasice „On the Waterfront” și „North by Northwest”, dar și pentru o carieră care s-a întins pe mai bine de 70 de ani în cinematografie, televiziune și teatru.
Potrivit agentului său, Eva Marie Saint a murit din cauze naturale, înconjurată de familie și de cei dragi, la locuința sa din Los Angeles, relatează publicația Variety.
Eva Marie Saint, premiată cu Oscar pentru „On the Waterfront”
Actrița a debutat pe marele ecran în 1954, în drama „On the Waterfront”, regizată de Elia Kazan, unde a jucat alături de Marlon Brando. Interpretarea sa i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar.
Rolul a reprezentat una dintre cele mai importante lansări cinematografice ale unei actrițe din generația sa. Eva Marie Saint a fost apreciată atât de public, cât și de critici, iar colaborarea cu Marlon Brando a devenit una dintre bornele importante ale începutului carierei sale.
Kazan avea să vorbească ulterior în termeni elogioși despre actriță, pe care o considera potrivită pentru rolul din „On the Waterfront”.
Partenera lui Cary Grant în „North by Northwest”
Un alt moment definitoriu al carierei sale a venit câțiva ani mai târziu, când Eva Marie Saint a jucat alături de Cary Grant în „North by Northwest”, filmul regizat de Alfred Hitchcock.
Producția din 1959 a devenit una dintre peliculele clasice ale cinematografiei americane, iar Saint a interpretat rolul Eve Kendall. Filmul i-a consolidat statutul de vedetă la Hollywood și a transformat-o într-una dintre actrițele reprezentative ale cinematografiei americane din anii '50 și '60.
După „North by Northwest”, Eva Marie Saint a continuat să joace în producții importante, printre care „Raintree County” (1957), alături de Montgomery Clift și Elizabeth Taylor, și „Exodus” (1960), cu Paul Newman.
O carieră de peste 70 de ani în cinema, televiziune și teatru
Cariera Evei Marie Saint nu s-a limitat la cinematografie. Actrița a avut o activitate consistentă și în teatru și televiziune.
Înainte de consacrarea pe marele ecran, ea a urmat cursurile Actors Studio din New York și a avut apariții în producții radio și de televiziune. În 1953, a primit un Drama Critics Award pentru interpretarea din piesa „The Trip to Bountiful”, de Horton Foote, pusă în scenă pe Broadway.
Teatrul a rămas important pentru actriță de-a lungul întregii sale cariere, iar ea a jucat atât pe Broadway, cât și în alte orașe din Statele Unite.
În televiziune, Saint a început să joace încă din tinerețe. În 1990, după cinci nominalizări, a câștigat primul său premiu Emmy pentru rolul din producția „People Like Us”, difuzată de NBC.
A continuat să joace și la vârste înaintate
Deși în ultimele decenii ale carierei a apărut mai ales în producții de televiziune, Eva Marie Saint nu a renunțat complet la cinematografie. La 82 de ani, a făcut parte din distribuția filmului „Superman Returns”, regizat de Bryan Singer. La vârsta de 90 de ani, a jucat în „Winter's Tale”, regizat de Akiva Goldsman.
Actrița vorbea deschis despre dificultățile întâmpinate de femeile de la Hollywood pe măsură ce înaintează în vârstă și observa că rolurile disponibile pentru actrițele mature deveneau tot mai puține.
Eva Marie Saint lasă în urmă o carieră de peste șapte decenii și o filmografie legată de unele dintre cele mai cunoscute producții ale cinematografiei americane clasice. De la debutul alături de Marlon Brando în „On the Waterfront”, pentru care a primit Oscarul, până la rolul memorabil din „North by Northwest” și aparițiile târzii în producții precum „Superman Returns”, actrița a rămas activă în industrie timp de mai multe generații.