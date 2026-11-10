Pelerinaj la moaștele Sfântului Mina 2026. Credincioșii au venit să se roage la ocrotitorul celor păgubiți

Publicat 10 nov. 2026, 17:34 Actualizat 10 nov. 2026, 17:35

Credincioșii au început să se adune la Biserica Sfântul Mina din București, unde sunt păstrate moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina. Pelerinajul atrage numeroși oameni care vin să se închine, să aprindă lumânări și să se roage pentru ajutor, sănătate și liniște sufletească.

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