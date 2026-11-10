Pelerinaj la moaștele Sfântului Mina 2026. Credincioșii au venit să se roage la ocrotitorul celor păgubiți

Credincioșii au început să se adune la Biserica Sfântul Mina din București, unde sunt păstrate moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina. Pelerinajul atrage numeroși oameni care vin să se închine, să aprindă lumânări și să se roage pentru ajutor, sănătate și liniște sufletească.
Sfântul Mina este cunoscut în tradiția ortodoxă drept protectorul celor nedreptățiți, înșelați sau păgubiți. Mulți dintre cei care ajung la racla sa îi cer sprijinul pentru recuperarea bunurilor pierdute ori furate și pentru depășirea problemelor cu care se confruntă.
Credincioșii au venit să se închine la moaștele Sfântului Mina
Încă din prima zi a pelerinajului, oamenii au mers la lăcașul de cult din Capitală cu speranța că rugăciunile le vor fi ascultate. Unii au venit pentru a cere ajutor în momente dificile, în timp ce alții s-au rugat pentru familie, sănătate și ocrotire.
Sfântul Mina ocupă un loc aparte în evlavia credincioșilor, fiind invocat în special de persoanele care au trecut prin situații de înșelăciune, furt sau nedreptate.
Pelerinajul va continua și miercuri, 11 noiembrie, când Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mare Mucenic Mina. Tot atunci, biserica din București își celebrează hramul, iar credincioșii sunt așteptați să participe la momentele de rugăciune.
Cine a fost Sfântul Mina și de ce este considerat ocrotitorul celor păgubiți
Dincolo de tradițiile și mărturiile credincioșilor, Sfântul Mina a fost o personalitate istorică și religioasă. Acesta era originar din Egipt și a făcut parte din armata romană, însă a renunțat la viața militară pentru a-și mărturisi credința creștină.
A trăit în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor și a fost martirizat pentru convingerile sale religioase.
De-a lungul timpului, Sfântul Mina a devenit cunoscut în lumea ortodoxă ca apărător al celor care au suferit pierderi, au fost înșelați sau au căzut victime ale unor nedreptăți. Credincioșii îi cer ajutorul atunci când se confruntă cu situații dificile și se roagă pentru aflarea adevărului și recuperarea lucrurilor pierdute.
Pelerinajul organizat la București reprezintă, astfel, un moment important pentru cei care își doresc să se apropie de credință și să găsească alinare prin rugăciune.