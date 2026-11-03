Sfântul Nectarie 2026. În ce zi este sărbătorit și când începe pelerinajul de la Mănăstirea Radu Vodă

Credincioșii ortodocși îl sărbătoresc în fiecare an, pe 9 noiembrie, pe Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii. În 2026, sărbătoarea va avea loc luni, iar mii de oameni sunt așteptați să ajungă la Mănăstirea Radu Vodă din București, unde se păstrează o parte din moaștele sale.
Sfântul Nectarie este cinstit în mod deosebit pentru ajutorul pe care, potrivit tradiției și mărturiilor credincioșilor, îl oferă celor aflați în suferință. Este considerat ocrotitor al bolnavilor, iar numeroși pelerini vin să se roage pentru sănătate și vindecare.
Când este prăznuit Sfântul Nectarie în 2026
Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina este pomenit în calendarul ortodox în fiecare an, la data de 9 noiembrie. În 2026, această zi va fi într-o zi de luni.
Cu acest prilej, credincioșii merg la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală pentru a se închina la racla care adăpostește o parte din sfintele sale moaște. Lăcașul de cult are două hramuri: Sfântul Ierarh Nectarie și Sfânta Treime.
Mănăstirea este situată în centrul Bucureștiului și este cunoscută drept unul dintre locurile importante de pelerinaj pentru cei care îl cinstesc pe sfântul din Eghina.
Cum au ajuns moaștele Sfântului Nectarie la Mănăstirea Radu Vodă
Istoria Mănăstirii Radu Vodă începe în timpul domniei lui Alexandru al II-lea Mircea, care a condus Țara Românească între 1568 și 1577. Lăcașul a fost întemeiat de domnitor împreună cu soția sa, Ecaterina.
În anul 1595, în timpul ocupației otomane, mănăstirea a fost distrusă, însă a fost refăcută ulterior de domnitorul Radu Mihnea.
Un moment important pentru istoria recentă a așezământului a avut loc în 2002, când un ierarh grec a dăruit mănăstirii un fragment din moaștele Sfântului Nectarie. De atunci, racla a devenit un punct de atracție pentru credincioșii care vin să se roage și să ceară ajutorul sfântului.
Mulți dintre pelerini obișnuiesc să ia ulei din candela aflată în apropierea raclei, pe care îl folosesc în cadrul rugăciunilor personale. În tradiția populară, uleiul este asociat cu binecuvântarea și ocrotirea Sfântului Nectarie.
Când ar putea începe pelerinajul de la Mănăstirea Radu Vodă în 2026
Pelerinajul organizat în cinstea Sfântului Nectarie are loc, în mod tradițional, în primele zile ale lunii noiembrie, în apropierea datei de 9 noiembrie.
În 2026, evenimentul începe vineri, 6 noiembrie. În această perioadă, moaștele sfântului ar urma să fie scoase din biserică și așezate într-un baldachin special amenajat în curtea Mănăstirii Radu Vodă, pentru ca pelerinii să se poată închina.
Conform programului oferit de site-ul manastirearaduvoda.ro, începând cu 17:30, 19:45, va avea loc procesul de scoatere a Sfintelor Moaște și se va ține slujba Sfântului Maslu.
Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, vor fi celebrați Moșii de iarnă. De la ora 08:00 la 11:30 va avea loc Sfânta Liturghie.
Duminică, 8 noiembrie 2026, de la 08:30 la 12:30 se va ține Slujba ceasurilor, Paraclisul Maicii Domnului, Sfânta Liturghie, iar luni, 9 noiembrie 2026, de la 08:30 - 12:30 - Slujba ceasurilor, Paraclisul Maicii Domnului, Sfânta Liturghie.
18:00 - 21:00 - Priveghere în cinstea Sfântuluu Cuvios Efrem cel Nou și a Sfântului Chiril Lukaris.
21:30 - 23:00 - Taina Sfântului Maslu.
00:00 - Introducerea sfintelor moaștea după închinarea ultimului pelerin.
De regulă, pelerinajul se desfășoară până în jurul zilelor de 9 sau 10 noiembrie, când racla este readusă în biserică, după ce ultimii credincioși au trecut pe la moaște.