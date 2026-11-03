Sfântul Nectarie 2026. În ce zi este sărbătorit și când începe pelerinajul de la Mănăstirea Radu Vodă

Publicat 3 nov. 2026, 15:44 Actualizat 3 nov. 2026, 15:45

Credincioșii ortodocși îl sărbătoresc în fiecare an, pe 9 noiembrie, pe Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii. În 2026, sărbătoarea va avea loc luni, iar mii de oameni sunt așteptați să ajungă la Mănăstirea Radu Vodă din București, unde se păstrează o parte din moaștele sale.

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