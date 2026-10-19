UNDERCLOUD 19 în 19 spectacole timp de 10 zile (2-11 noiembrie). De la Haneke la Milo Rau, de la Antigona la Cehov

Scris de Catalina Anghel Publicat: 19 oct. 2026, 13:53

Festivalul de Teatru Independent UNDERCLOUD revine la București între 2 și 11 noiembrie, cu 19 spectacole care explorează teme precum violența, familia, feminitatea și singurătatea. Cea de-a 19-a ediție se deschide cu „Funny Games”, în regia lui Botond Nagy, și se încheie cu „Doamna Pylinska și secretul lui Chopin”, într-un program care aduce împreună texte clasice, creații contemporane și formule teatrale experimentale.

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