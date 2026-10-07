Baldachinul Sfintei Parascheva, pregătit pentru pelerini. Ce flori au fost alese în acest an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 oct. 2026, 15:03

Pregătirile pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, au început la Iași. Baldachinul din Curtea Mitropolitană, unde va fi așezată racla cu moaștele sfintei, a fost împodobit cu flori și elemente specifice toamnei. Sărbătoarea este programată în perioada 8-15 octombrie.

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