Baldachinul Sfintei Parascheva, pregătit pentru pelerini. Ce flori au fost alese în acest an

Pregătirile pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, au început la Iași. Baldachinul din Curtea Mitropolitană, unde va fi așezată racla cu moaștele sfintei, a fost împodobit cu flori și elemente specifice toamnei. Sărbătoarea este programată în perioada 8-15 octombrie.
Baldachinul în care racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi depusă spre închinare joi dimineața a fost decorat cu frunze de stejar, crenguțe de brad, crizanteme și crini.
Anul acesta, decorul include și o noutate: flori care se deschid în formă de inimioară.
Ce flori au fost folosite pentru decorarea baldachinului
Ion Buștei, florar din București, a explicat că pentru decorarea baldachinului au fost alese mai multe tipuri de flori de sezon și elemente naturale.
„Avem câteva tipuri de crizanteme, variante de toamnă, câteva tipuri de trandafiri, avem și trandafiri care se deschid ca o inimioară, sunt și câteva varietăți de crini parfumați. Avem și diverse frunze cu care completăm. Folosim quercus, frunze de stejar frumos colorate”, a declarat acesta.
Potrivit florarului, care face parte din familia ce se ocupă de 23 de ani de decorarea baldachinului din Curtea Mitropolitană, în acest an au fost alese în principal culori de toamnă, dar și nuanțe mai vii.
„În acest an culorile dominante sunt culori de toamnă, dar am adus și culori foarte vesele care să creeze o stare bună și frumoasă pelerinilor”, a mai declarat Ion Buștei.
Când va fi scoasă racla cu moaștele Sfintei Parascheva
Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană joi dimineața, la ora 06:30.
Racla va fi așezată pe baldachinul special amenajat în Curtea Mitropolitană, unde pelerinii veniți din țară și din străinătate se vor putea închina.
În această perioadă, credincioșii care ajung la Iași vor avea posibilitatea să se închine și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, care sunt aduse în această seară de la o mănăstire din județul Neamț.
Pe 14 octombrie, când este sărbătorit hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, va fi oficiată Sfânta Liturghie. La ceremonia religioasă sunt așteptați sute de mii de credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților locale și centrale