Publicat 25 nov. 2026, 20:38 Actualizat 25 nov. 2026, 20:40

Târgul de Crăciun din Craiova a obținut o nouă recunoaștere internațională, fiind desemnat câștigătorul competiției „European Best Christmas Markets”, organizată de European Best Destinations. Evenimentul din Bănie a strâns 542.821 de voturi, un rezultat fără precedent în cei 18 ani de existență ai competițiilor online organizate de platforma europeană de turism. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat rezultatul și le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la această performanță.

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