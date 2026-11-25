Târgul de Crăciun din Craiova a obținut o nouă recunoaștere internațională, fiind desemnat câștigătorul competiției „European Best Christmas Markets”, organizată de European Best Destinations. Evenimentul din Bănie a strâns 542.821 de voturi, un rezultat fără precedent în cei 18 ani de existență ai competițiilor online organizate de platforma europeană de turism. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat rezultatul și le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la această performanță.
Potrivit organizatorilor, ediția din acest an a înregistrat o participare record: 1.897.783 de voturi exprimate în numai opt zile, de către turiști și utilizatori din 176 de țări.
Craiova a obținut peste jumătate de milion de voturi și a ocupat prima poziție în clasamentul final, la o distanță considerabilă de următoarele destinații europene.
Craiova a obținut peste 542.000 de voturi. Cum arată clasamentul european
Rezultatul anunțat de European Best Destinations plasează orașul din România pe primul loc în competiția dedicată piețelor de Crăciun din Europa.
Clasamentul final este următorul:
1. Craiova, România - 542.821 de voturi
2. Riga, Letonia - 223.710 voturi
3. Sofia, Bulgaria - 223.100 de voturi
4. Lisabona, Portugalia - 222.447 de voturi
5. Asti, Govone / San Damiano d'Asti, Italia - 211.684 de voturi
În competiție au fost incluse și alte destinații cunoscute pentru evenimentele lor de iarnă, printre care Dresda, Bruxelles, Madrid, Monaco, Trier și Bruges.
Potrivit primarului Lia Olguța Vasilescu, numărul voturilor obținute de Craiova reprezintă cel mai mare rezultat înregistrat de o destinație în toate competițiile și categoriile organizate de European Best Destinations în cei 18 ani de activitate.
Din ce țări au venit cele mai multe voturi pentru Târgul de Crăciun din Craiova
Evenimentul organizat în Bănie a atras susținători din numeroase state, iar voturile nu au provenit doar din România.
Conform datelor prezentate de edil, distribuția voturilor pentru Craiova a fost următoarea:
- Marea Britanie – 13,9%;
- Statele Unite ale Americii – 12,8%;
- România – 8,6%;
- Germania – 7,9%;
- Franța – 7,1%;
- Spania – 6,7%;
- Italia – 5,9%;
- Portugalia – 4,8%;
- Bulgaria – 3,6%;
- Olanda – 3,2%;
- Alte țări – 25,5%.
Organizatorii au precizat că sistemul de vot a permis o singură opțiune zilnică pentru fiecare adresă IP. De asemenea, 86% dintre adresele IP participante au înregistrat un singur vot.
Aproape două milioane de voturi în opt zile. Ce spun organizatorii competiției
European Best Destinations a anunțat că ediția din acest an a stabilit un nou record de participare, cu aproape 1,9 milioane de voturi înregistrate într-un interval de numai opt zile.
Platforma este specializată în promovarea destinațiilor turistice europene și colaborează cu instituții din domeniul turismului la nivel european.
Organizatorii au mai arătat că obținerea unor distincții în cadrul competiției poate avea efecte asupra turismului local. În cazul unor destinații premiate anterior, precum Zagreb, Tallinn, Budapesta, Colmar, Basel și Strasbourg, au fost raportate ulterior creșteri ale numărului de vizitatori. Potrivit datelor prezentate de platformă, evoluțiile au variat de la 17,2% în cazul Tallinnului până la 51% pentru Zagreb.
La nivel european există peste 11.800 de târguri de Crăciun, dintre care aproximativ 3.250 sunt organizate în Germania. Pentru ediția actuală, organizatorii au selectat 27 de destinații care au intrat în competiție.
Lia Olguța Vasilescu, mesaj după victoria Craiovei
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat rezultatul printr-o postare pe Facebook, în care a evidențiat numărul mare de voturi și contribuția celor care au lucrat la organizarea evenimentului în ultimii ani.
Edilul le-a mulțumit atât echipelor implicate în pregătirea târgului, cât și persoanelor care au votat pentru oraș.
La finalul mesajului, primarul a adresat mulțumiri tuturor celor care au susținut proiectul.
Târgul de Crăciun din Craiova și-a deschis porțile pe 13 noiembrie și va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie. Evenimentul continuă astfel să atragă vizitatori din țară și din străinătate, în perioada sărbătorilor de iarnă.