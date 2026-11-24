Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 21:45

Puțini bucureșteni își mai pot imagina cum arăta una dintre cele mai vechi zone ale Capitalei înainte de transformările radicale din perioada comunistă. Cartierul Uranus, aflat în prezent în zona Palatului Parlamentului și a Parcului Izvor, era cândva un loc plin de viață, cu străzi înguste, case cu grădini, magazine de cartier și clădiri istorice. În anii '80, însă, aproape întreaga zonă a fost demolată pentru a face loc proiectului grandios al lui Nicolae Ceaușescu: noul Centru Civic al Bucureștiului.

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