Puțini bucureșteni își mai pot imagina cum arăta una dintre cele mai vechi zone ale Capitalei înainte de transformările radicale din perioada comunistă. Cartierul Uranus, aflat în prezent în zona Palatului Parlamentului și a Parcului Izvor, era cândva un loc plin de viață, cu străzi înguste, case cu grădini, magazine de cartier și clădiri istorice. În anii '80, însă, aproape întreaga zonă a fost demolată pentru a face loc proiectului grandios al lui Nicolae Ceaușescu: noul Centru Civic al Bucureștiului.
Transformarea a schimbat definitiv înfățișarea Capitalei și a dus la dispariția unor străzi întregi, dar și a unor monumente și clădiri cu valoare istorică. Mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, iar o parte importantă din vechiul București a rămas doar în fotografii și în amintirile celor care au cunoscut cartierul.
Cum arăta cartierul Uranus înainte de demolări
Înainte de intervențiile regimului comunist, Uranus era un cartier cu o identitate arhitecturală aparte. Zona era formată din străduțe care urmau configurația veche a orașului, locuințe de dimensiuni diferite, imobile cu unul sau două etaje și curți în care proprietarii aveau grădini.
Pe lângă casele vechi, în cartier existau mici magazine, spații comerciale și clădiri cu o istorie îndelungată. Străzi precum Uranus, Rahova, Arionoaiei și Intrarea Libertății făceau parte din țesutul urban al unei zone care avea o viață comunitară proprie.
Peisajul era foarte diferit de cel de astăzi. În locul bulevardelor largi și al construcțiilor monumentale se aflau locuințe apropiate unele de altele, curți și alei care păstrau aspectul unui București de altădată.
De ce a fost demolat cartierul Uranus de Nicolae Ceaușescu
Dispariția cartierului a fost legată de amplul program de sistematizare a Capitalei, prin care Nicolae Ceaușescu urmărea să schimbe radical centrul Bucureștiului.
După cutremurul din 1977, proiectele de reorganizare urbană au fost accelerate. Conducerea comunistă a urmărit construirea unui nou centru administrativ, cu bulevarde ample, clădiri monumentale și spații urbane concepute pentru a reflecta imaginea dorită de regim.
Pentru realizarea acestui plan, o suprafață considerabilă din vechiul cartier Uranus a fost sacrificată. Demolările au început la începutul anilor '80 și au continuat pe parcursul deceniului, afectând locuințe, instituții și monumente istorice.
Locuitorii au fost evacuați, iar casele în care trăiseră generații întregi au fost puse la pământ. În locul lor au apărut treptat construcțiile noului Centru Civic.
Clădiri istorice și biserici dispărute în urma demolărilor
Transformările nu au însemnat doar dispariția locuințelor și a străzilor. Printre clădirile afectate s-au numărat și monumente cu valoare istorică și arhitecturală.
Spitalul Brâncovenesc a fost demolat, la fel ca mai multe lăcașuri de cult din zonă. Unele biserici au fost distruse, în timp ce altele au fost mutate pentru a fi salvate de la dispariție.
Un exemplu cunoscut este Biserica Mihai Vodă, care a fost deplasată printr-o operațiune de translatare. Lăcașul a fost mutat pentru a nu fi demolat în întregime, însă amplasarea sa a fost schimbată, iar legătura cu vechiul peisaj urban a fost ruptă.
Ce se află astăzi în locul vechiului cartier
O mare parte din zona în care se întindea cartierul Uranus este ocupată astăzi de Palatul Parlamentului, una dintre cele mai cunoscute construcții din București, și de amenajările care fac parte din noul centru al Capitalei.
În apropiere se află Parcul Izvor și bulevardele largi care au schimbat complet configurația fostului cartier. Pentru cei care traversează astăzi zona, este greu de imaginat că în urmă cu doar câteva decenii aici existau străzi rezidențiale, case cu grădini și comunități întregi.
Vechiul Uranus a devenit astfel unul dintre cele mai puternice exemple ale transformărilor urbane impuse în perioada comunistă. Cartierul aproape dispărut continuă să existe în fotografiile de arhivă și în mărturiile foștilor locuitori, păstrând imaginea unui București care nu mai poate fi regăsit pe harta actuală a orașului.