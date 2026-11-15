27 noiembrie: pelerinaj istoric la Mănăstirea Pantocrator. Icoana Maicii Domnului Gherontissa ajunge în România

Publicat 15 nov. 2026, 17:18 Actualizat 15 nov. 2026, 17:19 Sursă Realitatea PLUS

În pragul zilei naționale credincioșii se pregătesc de un pelerinaj istoric. Pentru prima data o icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Muntele Athos ajunge în țara noastră. Pelerinajul va avea loc de pe data de 27 noiembrie până pe 2 decembrie la mănăstirea Pantocrator.

Distribuie articolul