27 noiembrie: pelerinaj istoric la Mănăstirea Pantocrator. Icoana Maicii Domnului Gherontissa ajunge în România

În pragul zilei naționale credincioșii se pregătesc de un pelerinaj istoric. Pentru prima data o icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Muntele Athos ajunge în țara noastră. Pelerinajul va avea loc de pe data de 27 noiembrie până pe 2 decembrie la mănăstirea Pantocrator.
Credincioșii din România vor avea ocazia să se închine unei cunoscute icoane athonite a Maicii Domnului, care va fi adusă în procesiune de la Mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Evenimentul religios va avea loc în perioada 27 noiembrie - 2 decembrie 2026.
Icoana Maicii Domnului „Gherontissa” ajunge la o mănăstire din Teleorman
Un moment deosebit pentru viața spirituală a credincioșilor ortodocși este anunțat la finalul lunii noiembrie. Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Gherontissa”, una dintre icoanele cinstite în Sfântul Munte Athos, va fi adusă în România, la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.
Icoana va fi însoțită de o delegație a Mănăstirii Pantocrator din Athos, iar sosirea sa va marca o întâlnire simbolică între două așezăminte monahale care poartă același nume, unul din Grecia și celălalt din România.
Potrivit anunțului, racla spirituală a acestui eveniment va fi prilejul pentru numeroși credincioși de a veni la mănăstire și de a se ruga în fața icoanei, cerând ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului.
Când poate fi văzută icoana „Gherontissa”
Sfânta Icoană a Maicii Domnului va rămâne la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca timp de șase zile, în intervalul 27 noiembrie - 2 decembrie 2026.
Evenimentul este prezentat ca o binecuvântare venită din Sfântul Munte Athos pentru credincioșii români. Organizatorii urmează să anunțe programul slujbelor și celelalte detalii privind desfășurarea manifestărilor religioase din această perioadă.