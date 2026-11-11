Imagini cu salonul din Atena în care a murit Sfântul Nectarie. Patul în care și-a petrecut ultimele clipe este păstrat și astăzi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 nov. 2026, 20:51

Un loc cu o puternică încărcătură spirituală continuă să atragă credincioși în Atena, Grecia. Este vorba despre salonul din Spitalul Aretaieio în care Sfântul Nectarie și-a petrecut ultimele clipe din viață. Încăperea în care a fost îngrijit nu a fost uitată, iar patul pe care a stat sfântul este păstrat până în prezent. Oamenii care ajung aici se opresc pentru rugăciune, aprind lumânări și cer ajutor în momentele dificile.

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