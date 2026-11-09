Premieră în Biserica Ortodoxă Română! Primul preot chinez a fost hirotonit la Cluj

Publicat 9 nov. 2026, 18:55 Actualizat 9 nov. 2026, 18:57

Eveniment important pentru Biserica Ortodoxă Română, după ce un teolog născut în China a fost hirotonit preot la Cluj-Napoca. Dionisie Kenan Wang este considerat primul cleric de origine chineză care intră în rândurile preoțimii BOR. Acesta va sluji la Biserica „Schimbarea la Față”, situată pe Bulevardul Eroilor, unde vor fi organizate servicii religioase și activități duhovnicești atât în limba română, cât și în engleză.

Distribuie articolul