Premieră în Biserica Ortodoxă Română! Primul preot chinez a fost hirotonit la Cluj

Eveniment important pentru Biserica Ortodoxă Română, după ce un teolog născut în China a fost hirotonit preot la Cluj-Napoca. Dionisie Kenan Wang este considerat primul cleric de origine chineză care intră în rândurile preoțimii BOR. Acesta va sluji la Biserica „Schimbarea la Față”, situată pe Bulevardul Eroilor, unde vor fi organizate servicii religioase și activități duhovnicești atât în limba română, cât și în engleză.
Slujba de hirotonire a avut loc duminică, 8 noiembrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în cadrul Sfintei Liturghii dedicate sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Ceremonia a fost oficiată de mitropolitul Andrei Andreicuț.
Potrivit reprezentanților Mitropoliei Clujului, fostul diacon Dionisie Kenan Wang a fost hirotonit pentru a sluji în cadrul Centrului Eparhial.
Cine este Dionisie Kenan Wang, primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române
Povestea noului preot este una aparte, parcursul său personal și academic desfășurându-se pe trei continente. Născut în China, acesta și-a petrecut o parte din copilărie și tinerețe în Brazilia, iar ulterior a ajuns în România, unde a urmat studii universitare în domeniul istoriei și teologiei ortodoxe, arată clujcapitala.ro.
Dionisie Kenan Wang nu provine dintr-o familie de credincioși ortodocși. Apropierea sa de această confesiune a fost rezultatul unei căutări personale, al lecturilor și al studiului aprofundat.
Potrivit informațiilor prezentate de Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, alegerea Ortodoxiei a reprezentat o decizie asumată, construită în timp.
În România, Wang a studiat istoria la Universitatea din București, iar mai apoi s-a îndreptat către teologia ortodoxă.
În urmă cu trei ani spunea că își dorește să devină preot
Parcursul său spiritual a fost făcut cunoscut publicului încă din august 2023, când a acordat un interviu jurnalistului Cristian Curte, publicat în revista Formula AS.
La vremea respectivă, Dionisie Kenan Wang era doctorand în istorie și student în primul an la Teologie. Acesta povestea că, atunci când a ajuns în România, și-a dorit să studieze teologia ortodoxă, însă nu a putut fi admis deoarece nu era botezat.
A ales inițial să urmeze studiile de istorie, iar ulterior a primit botezul ortodox și a început pregătirea teologică.
În interviul din 2023, acesta vorbea și despre dorința de a deveni preot, mărturisind că vede această chemare ca pe un mod de viață, nu ca pe o simplă ocupație.
„Mi-aș dori mult să fiu preot”, spunea atunci Dionisie Kenan Wang.
La trei ani distanță, visul său a devenit realitate, odată cu hirotonirea primită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
Numele Dionisie a fost ales chiar de el în momentul botezului, fiind inspirat de Dionisie Areopagitul. Potrivit tradiției creștine, acesta s-a convertit după ce l-a ascultat pe Apostolul Pavel predicând în Atena.
Unde va sluji primul preot chinez al BOR. Slujbe în română și engleză
După hirotonire, Dionisie Kenan Wang își va desfășura activitatea la Biserica Ortodoxă „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, situată pe Bulevardul Eroilor nr. 24–26.
Noul preot va sluji în spațiul amenajat la subsolul lăcașului de cult, unde sunt pregătite mai multe activități religioase și culturale.
Programul va include Sfinte Liturghii în zilele de duminică și la sărbătorile religioase, dar și întâlniri catehetice, conferințe și alte evenimente dedicate comunității.
Un element important al acestei misiuni este faptul că activitățile vor fi desfășurate atât în limba română, cât și în engleză. Inițiativa se adresează inclusiv străinilor, imigranților și membrilor comunităților internaționale care trăiesc în România și doresc să participe la viața Bisericii Ortodoxe.
Este căsătorit cu o româncă și va sluji în comunitatea din Cluj
Dionisie Kenan Wang este căsătorit cu o româncă și și-a construit în România atât viața personală, cât și parcursul academic și religios.
Hirotonirea sa reprezintă o premieră pentru Biserica Ortodoxă Română, iar cazul său evidențiază faptul că originea etnică nu reprezintă o barieră în asumarea unei vocații religioase.
Prin noua sa misiune de la Cluj-Napoca, preotul va contribui la dezvoltarea unei comunități ortodoxe deschise și către credincioșii care nu vorbesc limba română, dar care își doresc să participe la slujbe și la activitățile bisericești.