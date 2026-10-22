O cruce uriașă a căzut peste un preot, în timpul unei slujbe. Incidentul din Columbia a fost filmat, iar imaginile au devenit virale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 oct. 2026, 23:41

Un incident șocant petrecut într-o biserică din Columbia a revenit în atenția publicului după moartea unui preot din Ecuador, ucis în circumstanțe asemănătoare. Preotul Oscar Echeverri a fost lovit de o cruce din lemn în timp ce încerca să o mute, fiind doborât la pământ. Momentul a fost surprins în imagini care au circulat ulterior pe rețelele de socializare.

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