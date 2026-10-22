O cruce uriașă a căzut peste un preot, în timpul unei slujbe. Incidentul din Columbia a fost filmat, iar imaginile au devenit virale

Un incident șocant petrecut într-o biserică din Columbia a revenit în atenția publicului după moartea unui preot din Ecuador, ucis în circumstanțe asemănătoare. Preotul Oscar Echeverri a fost lovit de o cruce din lemn în timp ce încerca să o mute, fiind doborât la pământ. Momentul a fost surprins în imagini care au circulat ulterior pe rețelele de socializare.
Spre deosebire de tragedia din Ecuador, incidentul din Columbia nu s-a soldat cu pierderea unei vieți omenești. Oscar Echeverri a supraviețuit și a suferit doar câteva răni, după ce crucea, de dimensiuni mai mici și aflată la o înălțime mai redusă, a căzut peste el.
Preotul Oscar Echeverri a scăpat cu viață după ce crucea a căzut peste el
Accidentul în care a fost implicat preotul columbian s-a produs în luna aprilie și a fost filmat. Înregistrarea a atras atenția utilizatorilor de pe platformele online, mai ales după apariția informațiilor despre moartea unui alt preot, într-un incident similar, petrecut recent în Ecuador.
Oscar Echeverri este cunoscut în mediul online, unde publică frecvent materiale urmărite de o comunitate numeroasă. După ce a aflat despre tragedia din Ecuador, acesta a reacționat public și a transmis un mesaj cu referire la fragilitatea vieții.
Într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare, preotul a făcut o afirmație despre momentul și împrejurările în care fiecare om își va pierde viața.
„Data, cauza și locul în care ar trebui să murim, ACEASTA ESTE ceea ce contează și nimic altceva”, a transmis Oscar Echeverri.
Un preot din Ecuador a murit după ce o cruce de lemn a căzut peste el
În Ecuador, preotul Patricio Alfredo Sánchez Molinari și-a pierdut viața după ce o cruce din lemn a căzut peste el într-o biserică din Guayaquil.
Tragedia s-a produs în timp ce slujba religioasă era transmisă în direct pe rețelele de socializare. Incidentul s-a desfășurat sub privirile celor aflați în lăcașul de cult, iar vestea morții preotului a provocat emoție în comunitatea locală.
Patricio Alfredo Sánchez Molinari slujea ca paroh al bisericii „Perpetuul Ajutor”, din cadrul Vicariatului Central al Arhiepiscopiei din Guayaquil.
Reprezentanții Arhiepiscopiei au anunțat decesul și au publicat un mesaj de condoleanțe în memoria preotului, exprimându-și regretul pentru pierderea suferită de comunitatea religioasă.
Mesajul transmis de Arhiepiscopia din Guayaquil după moartea preotului
După confirmarea decesului, Arhiepiscopia din Guayaquil a transmis un mesaj de omagiu pentru Patricio Alfredo Sánchez Molinari, evocând activitatea sa pastorală și exprimând speranța în odihna sa veșnică.
Reprezentanții instituției religioase au transmis că preotul a trecut în veșnicie și au adresat o rugăciune pentru sufletul său.
Cele două incidente, produse în țări diferite din America de Sud, au atras atenția asupra pericolelor pe care le pot reprezenta obiectele religioase de mari dimensiuni atunci când sunt mutate sau manipulate.
În timp ce preotul din Columbia a supraviețuit accidentului, tragedia din Ecuador s-a încheiat cu pierderea unei vieți omenești.