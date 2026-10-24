Musicalul francez premiat ajunge pentru prima dată în România. Povestea lui Molière, reinterpretată pe ritm de hip-hop

Publicat 24 oct. 2026, 09:39 Actualizat 24 oct. 2026, 09:41 Sursă Realitatea PLUS

Moliere, L'Opera Urbain a ajuns pentru prima dată în România, la aproape 4 secole de la nașterea marelui dramaturg. La sfârșitul acestei săptămâni, au loc 4 reprezentații În Capitală, mai exact la Romexpo, ale producției franceze premiate. Spectacolul îmbină elementele specifice barocului cu melodii pop și hip-hop.

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