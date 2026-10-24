Musicalul francez premiat ajunge pentru prima dată în România. Povestea lui Molière, reinterpretată pe ritm de hip-hop

Moliere, L'Opera Urbain a ajuns pentru prima dată în România, la aproape 4 secole de la nașterea marelui dramaturg. La sfârșitul acestei săptămâni, au loc 4 reprezentații În Capitală, mai exact la Romexpo, ale producției franceze premiate. Spectacolul îmbină elementele specifice barocului cu melodii pop și hip-hop.
Spectacol Molière, în Capitală
Producția urmărește viața lui Jean-Baptiste Poquelin, unul dintre cei mai importanți dramaturgi francezi, cunoscut sub numele de Moliere. Musicalul începe cu momentul în care acesta decide să-și urmeze pasiunea pentru teatru în ciuda dificultăților financiare.
„Este foarte interesant și este foarte profund, pentru că Molière are o viață foarte bogată. Se întâmplă enorm de multe lucruri. Așa cum vă spun, este o legendă. Există un fel de moștenire de purtat pe umeri.”, a zis Yanis Richard, actor francez.
Producția aduce în discuție mai multe teme care rămân actuale, precum libertatea de exprimare. Scenografia a fost realizată de Emmanuelle Favre, iar costumele au fost create de Jean-Daniel Vuillermoz. Actorii poartă costume specifice secolului al 17-lea, însă sunt încălțați cu adidași.
„Am impresia că, atunci când îl interpretezi, te face să scoți la iveală atât de multe lucruri pe care trebuia să le ții ascunse în adâncul sufletului tău, mai ales în ceea ce mă privește. Toate aceste lucruri pe care le ai în tine și pe care, dintr-odată, le poți exprima într-un mod atât de elegant, încât mi se pare incredibil.”, a mărturisit Sahteene Georges, actriță franceză.
Moliere, L'Opera Urbain îmbină atât melodii pop, hip-hop, cât și un gen de poezie performativă. Spectacolul a avut premiera în urmă cu 3 ani la Paris și a câștigat o distincție în Franța pentru cel mai bun musical original. În România, musicalul va fi interpretat în limba franceză, dar va beneficia de subtitrări în limba română.
„Madeleine era iubita, dar și mintea organizatoare din spatele grupului. Să gestionezi un geniu este un act de iubire sau o simplă chestiune de supraviețuire? Este o întrebare bună. Cred totuși că a existat iubire între Molière și Madeleine, dar era mai degrabă o conexiune artistică, umană.”, susține Marilou Gauthier, actriță franceză.