Anne Carson, laureata Premiului Nobel pentru Literatură 2026. Opera care a reinventat dialogul cu Antichitatea

Scriitoarea canadiană Anne Carson a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură 2026, potrivit anunțului furnizat. Distincția recompensează o operă în care poezia, traducerea și literatura clasică se întâlnesc în forme de expresie neconvenționale, capabile să depășească granițele dintre genuri.
Motivația premiului evidențiază caracterul îndrăzneț și inventiv al creației sale, care, „într-un dialog ludic cu tradiția clasică, a creat noi forme pentru literatura contemporană”.
Cine este Anne Carson, câștigătoarea Nobelului pentru Literatură 2026
Născută în 1950, la Toronto, Anne Carson și-a construit cariera la intersecția dintre cercetarea literaturii antice și scrierea poetică. În 1981, și-a publicat teza de doctorat în studii clasice, intitulată „Odi et Amo Ergo Sum”. De-a lungul anilor, a îmbinat activitatea de autoare și traducătoare cu predarea la diferite universități.
În centrul operei sale se află interesul pentru cuvinte: originea lor, sensurile acumulate și posibilitățile de a le transforma prin poezie. Carson a identificat chiar etimologia drept punctul de plecare al întregii sale creații.
Această preocupare se reflectă și în traducerile din greaca veche, care pot fi citite ca opere literare de sine stătătoare. Printre ele se numără „If Not, Winter” (2002), dedicată fragmentelor poetice ale lui Sappho, precum și versiuni ale tragediilor „Electra” (2001) și „Antigona” (2015), de Sofocle, și „Bacantele” (2015), de Euripide.
„Autobiography of Red”, una dintre operele sale de referință
Anii 1990 au adus mai multe dintre lucrările importante ale autoarei. Poemul amplu „Eseul de sticlă”, inclus în volumul „Sticlă, ironie și Dumnezeu” (1995), ilustrează modul în care Carson estompează delimitările dintre formele literare.
În 1998, a publicat „Autobiografia roșului: un roman în versuri”, considerată frecvent una dintre cele mai importante creații ale sale. Cartea pornește de la fragmentele poetului grec Stesichoros, din secolul al VI-lea î.Hr., despre Geryon, un monstru roșu înaripat.
Carson transformă materialul antic într-o poveste construită în jurul limbajului și experiențelor contemporane. Legătura dintre aceste două lumi reprezintă una dintre trăsăturile definitorii ale scrisului său.
O literatură care depășește forma tradițională a cărții
Experimentul literar continuă în „Plutire” (2016), o lucrare alcătuită din 22 de broșuri cu subiecte diferite, care pot fi citite în orice ordine. Structura îi permite cititorului să exploreze textele fără un traseu impus.
În „Wrong Norma”, publicată în 2024, Carson reunește texte diverse, cu o puternică dimensiune performativă, și traversează mai multe domenii artistice și academice.
Aceeași libertate se regăsește în colaborările sale cu artiști vizuali, coregrafi și regizori de operă și teatru. Disponibilitatea de a depăși convențiile literare a contribuit la influența exercitată de opera sa asupra scenei internaționale de artă și literatură începând din anii 1990.