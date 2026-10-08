Anne Carson, laureata Premiului Nobel pentru Literatură 2026. Opera care a reinventat dialogul cu Antichitatea

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 17:33

Scriitoarea canadiană Anne Carson a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură 2026, potrivit anunțului furnizat. Distincția recompensează o operă în care poezia, traducerea și literatura clasică se întâlnesc în forme de expresie neconvenționale, capabile să depășească granițele dintre genuri.

Distribuie articolul