Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 26 nov. 2026, 13:39

Cele șapte minuni ale lumii reprezintă unele dintre cele mai impresionante construcții realizate de oameni de-a lungul istoriei. Unele au fost ridicate în urmă cu peste 4.000 de ani, folosind tehnici de construcție care continuă să stârnească admirație, în timp ce altele au devenit simboluri ale civilizațiilor care le-au construit. Din lista antică, doar Marea Piramidă din Giza a rezistat până în prezent. În schimb, toate cele șapte minuni ale lumii moderne pot fi vizitate și astăzi.

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