Cele 7 minuni ale lumii antice și moderne. Care sunt și unde se află
Cele 7 minuni ale lumii antice & moderne (colaj: Realitatea.net)
Cele șapte minuni ale lumii reprezintă unele dintre cele mai impresionante construcții realizate de oameni de-a lungul istoriei. Unele au fost ridicate în urmă cu peste 4.000 de ani, folosind tehnici de construcție care continuă să stârnească admirație, în timp ce altele au devenit simboluri ale civilizațiilor care le-au construit. Din lista antică, doar Marea Piramidă din Giza a rezistat până în prezent. În schimb, toate cele șapte minuni ale lumii moderne pot fi vizitate și astăzi.
Când vorbim despre cele 7 minuni ale lumii, este important să facem diferența între lista antică, alcătuită în Antichitate de autori greci, și lista modernă, stabilită în urma unei campanii internaționale de vot, în 2007.
Cele 7 minuni ale lumii antice
Lista celor șapte minuni ale lumii antice cuprindea construcții impresionante din Egipt, Grecia, Turcia și zona actualului Irak. Acestea erau considerate realizări excepționale ale lumii cunoscute de grecii antici. Selecția a fost transmisă prin scrierile autorilor din Antichitate, iar forma consacrată astăzi s-a stabilizat treptat, de-a lungul secolelor.
Monumentele nu au fost construite în aceeași perioadă și nici nu au existat toate simultan. Unele au dispărut în urma cutremurelor, altele au fost distruse de incendii sau conflicte, iar din câteva au rămas doar fundații, fragmente și mărturii istorice.
1. Marea Piramidă din Giza – Egipt
Marea Piramidă din Giza este singura dintre cele șapte minuni ale lumii antice care s-a păstrat până în prezent. Se află în apropiere de Cairo, pe malul vestic al Nilului, și face parte din complexul funerar de la Giza, alături de alte două piramide importante și de Marele Sfinx.
Construcția a fost ridicată în timpul faraonului Khufu, cunoscut și sub numele de Keops, în jurul anului 2560 î.Hr. A fost concepută ca mormânt regal și a rămas, timp de aproape patru milenii, cea mai înaltă construcție realizată de oameni. Inițial, avea aproximativ 146 de metri înălțime, însă astăzi măsoară în jur de 139 de metri, după pierderea unei părți din învelișul exterior și din vârf.
Piramida impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin precizia cu care au fost așezate blocurile de piatră. Metodele exacte prin care egiptenii au transportat și ridicat materialele continuă să fie studiate. Monumentul face parte din situl UNESCO Memphis și necropola sa, inclus în patrimoniul mondial în 1979.
2. Grădinile suspendate ale Semiramidei – Babilon, Irak
Grădinile suspendate ale Semiramidei sunt probabil cea mai misterioasă dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Potrivit descrierilor transmise de autorii greci, acestea ar fi fost construite în Babilon, în apropierea actualului oraș Hillah din Irak. Grădinile ar fi cuprins terase suprapuse, susținute de structuri din piatră și cărămidă, pe care creșteau copaci, plante și flori.
Legenda le asociază cu regele Nabucodonosor al II-lea, care ar fi poruncit construirea lor pentru soția sa, Amytis, căreia îi era dor de peisajele verzi ale ținutului natal. Sistemul de irigații ar fi fost una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale construcției, apa fiind ridicată de la nivelul fluviului Eufrat până la terasele superioare.
Existența grădinilor nu este însă confirmată fără echivoc de descoperirile arheologice. Nu au fost găsite la Babilon dovezi care să corespundă descrierilor antice.
3. Statuia lui Zeus din Olympia – Grecia
Statuia lui Zeus se afla în templul dedicat zeului suprem al grecilor, în sanctuarul de la Olympia, în vestul Peloponezului. Opera sculptorului Phidias, realizată în secolul al V-lea î.Hr., era una dintre cele mai impresionante reprezentări ale unei divinități din lumea antică.
Statuia îl înfățișa pe Zeus așezat pe un tron bogat ornamentat. Corpul era realizat dintr-o structură acoperită cu fildeș, iar veșmintele și alte elemente decorative erau din aur. Dimensiunile sale erau atât de mari încât figura zeului părea să umple aproape întregul spațiu interior al templului.
Monumentul a dispărut în Antichitatea târzie. Nu există un consens deplin asupra împrejurărilor distrugerii sale, iar printre ipotezele discutate se numără incendiile și transferarea statuii la Constantinopol, unde ar fi fost distrusă ulterior. Din ansamblul original nu s-a păstrat statuia, însă arheologii au identificat în Olympia atelierul asociat lui Phidias.
4. Templul zeiței Artemis din Efes – Turcia
Templul zeiței Artemis era situat în orașul antic Efes, în apropierea localității Selçuk din actuala Turcie. Lăcașul de cult era dedicat zeiței vânătorii și fertilității și era renumit pentru dimensiunile sale impresionante, coloanele monumentale și bogăția decorațiunilor.
Construcția inițială a fost ridicată în secolul al VI-lea î.Hr., cu sprijinul regelui Cresus al Lidiei. Templul a fost distrus de un incendiu provocat în anul 356 î.Hr., potrivit tradiției, de un bărbat pe nume Herostratus, care ar fi urmărit să-și facă numele cunoscut. Ulterior, edificiul a fost reconstruit, devenind din nou unul dintre cele mai importante monumente religioase ale lumii grecești.
În secolul al III-lea d.Hr., templul a fost jefuit și grav avariat în timpul invaziilor goților. Astăzi, la situl arheologic din apropierea orașului Selçuk se mai pot vedea fundațiile și o coloană reconstituită din fragmente.
5. Mausoleul din Halicarnas – Turcia
Mausoleul din Halicarnas a fost un monument funerar construit pentru Mausol, conducătorul provinciei Caria, și pentru soția sa, Artemisia a II-a. Se afla în orașul antic Halicarnas, pe locul actualului Bodrum, în sud-vestul Turciei.
Construcția a fost realizată în secolul al IV-lea î.Hr. și combina elemente arhitecturale grecești, egiptene și orientale. Avea o bază masivă, un corp decorat cu sculpturi și o parte superioară cu coloane, acoperită de un acoperiș în trepte. În vârf se afla un grup sculptural reprezentând un car tras de cai.
Mausoleul a fost atât de celebru încât numele său a devenit termenul folosit astăzi pentru monumentele funerare de mari dimensiuni: mausoleu. Construcția a rezistat mai multe secole, dar a fost afectată treptat de cutremure. În Evul Mediu, o parte dintre blocurile de piatră au fost reutilizate la construirea fortificațiilor din zonă. Astăzi, la Bodrum se pot vizita ruinele sitului arheologic, iar unele sculpturi recuperate se află la British Museum din Londra.
6. Colosul din Rodos – Grecia
Colosul din Rodos era o statuie gigantică a zeului Helios, ridicată în portul insulei grecești Rodos. Monumentul a fost construit între anii 292 și 280 î.Hr. pentru a celebra rezistența locuitorilor în fața asediului condus de Demetrios Poliorcetes.
Statuia, realizată din bronz și susținută de o structură interioară, avea aproximativ 33 de metri înălțime. Reprezenta una dintre cele mai mari sculpturi ale lumii antice și era un simbol al independenței și prosperității orașului.
Contrar unor reprezentări populare, nu există dovezi că statuia ar fi stat cu picioarele depărtate deasupra intrării în port, astfel încât navele să treacă pe sub ea. Această imagine este considerată o reconstrucție imaginară apărută mult mai târziu.
Colosul a fost distrus de un cutremur în anul 226 î.Hr., la numai câteva decenii după finalizarea sa. Fragmentele au rămas la fața locului timp de secole, dar au dispărut ulterior. Astăzi nu mai există părți identificabile ale statuii.
7. Farul din Alexandria – Egipt
Farul din Alexandria, cunoscut și sub numele de Farul din Pharos, a fost construit pe insula Pharos, în apropierea portului orașului Alexandria din Egipt. Ridicat în timpul dinastiei ptolemeice, în secolul al III-lea î.Hr., monumentul avea rolul de a ghida navele care se apropiau de unul dintre cele mai importante centre comerciale ale lumii antice.
Farul era alcătuit din mai multe niveluri: o bază pătrată, o secțiune intermediară octogonală și o parte superioară cilindrică. În vârf era folosit un foc, iar lumina sa putea fi observată de la distanță. Unele relatări antice menționează și utilizarea unor oglinzi pentru reflectarea luminii.
Cu o înălțime estimată la peste 100 de metri, construcția era una dintre cele mai înalte structuri realizate de oameni la vremea respectivă. A rezistat timp de secole, dar a fost grav afectată de mai multe cutremure, în special în Evul Mediu. În cele din urmă, ruinele au fost folosite pentru construirea fortului Qaitbay, ridicat în secolul al XV-lea. Fragmente ale farului au fost descoperite și sub apă, în zona portului.
Cele 7 minuni ale lumii moderne
Lista celor șapte minuni ale lumii moderne a fost anunțată la 7 iulie 2007, în cadrul unei ceremonii organizate la Lisabona, Portugalia. Selecția a făcut parte dintr-o campanie internațională inițiată de organizația New7Wonders, în care publicul a putut vota monumentele preferate prin intermediul internetului și al altor mijloace de vot.
1. Marele Zid Chinezesc – China
Marele Zid Chinezesc este unul dintre cele mai cunoscute monumente de pe planetă și se întinde de-a lungul nordului Chinei. Nu este un singur zid construit într-o perioadă scurtă, ci un ansamblu de fortificații, turnuri de observație și bariere ridicate și extinse de mai multe dinastii, de-a lungul multor secole.
Primele fortificații au apărut în perioada statelor chineze antice, iar împăratul Qin Shi Huang a ordonat conectarea unor segmente în secolul al III-lea î.Hr. Secțiunile cele mai cunoscute astăzi au fost construite sau refăcute în timpul dinastiei Ming, între secolele al XIV-lea și al XVII-lea.
Zidul avea rol defensiv, fiind destinat protejării teritoriilor și controlării deplasărilor de-a lungul frontierei. Unele porțiuni au fost restaurate și sunt deschise vizitatorilor, în special cele din apropierea Beijingului. Alte segmente sunt deteriorate sau greu accesibile. Monumentul este inclus în patrimoniul mondial UNESCO.
2. Petra – Iordania
Petra este un oraș antic situat în sudul Iordaniei, cunoscut pentru clădirile și mormintele sculptate direct în stâncile de gresie roz-roșiatică. A fost unul dintre cele mai importante centre ale nabateenilor, un popor care a dezvoltat rețele comerciale în Orientul Apropiat.
Orașul a prosperat datorită poziției sale pe rutele caravanelor care transportau mirodenii, tămâie și alte mărfuri. Nabateenii au construit sisteme ingenioase de colectare și distribuire a apei, esențiale într-o regiune aridă.
Cea mai cunoscută construcție este Al-Khazneh, numită și Trezoreria, o fațadă monumentală sculptată în stâncă. Alte atracții sunt Mănăstirea, mormintele regale și defileul îngust Siq, prin care vizitatorii ajung în centrul sitului. Petra a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO în 1985.
3. Statuia lui Hristos Mântuitorul – Brazilia
Statuia lui Hristos Mântuitorul, cunoscută internațional drept Christ the Redeemer, se află pe muntele Corcovado, în orașul Rio de Janeiro din Brazilia. Monumentul este unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale țării și domină peisajul orașului de la o înălțime de aproximativ 700 de metri deasupra nivelului mării.
Statuia are 30 de metri înălțime, fără soclu, iar brațele sale desfăcute măsoară aproximativ 28 de metri de la un capăt la celălalt. Construcția a fost realizată din beton armat și acoperită cu plăci de piatră de săpun. Lucrările au început în 1922, iar monumentul a fost inaugurat în 1931.
Statuia reprezintă o imagine a credinței creștine, dar a devenit și un simbol cultural al orașului Rio de Janeiro. De pe platforma monumentului se deschide o panoramă amplă asupra orașului, a plajelor și a golfului Guanabara.
4. Machu Picchu – Peru
Machu Picchu este un vechi oraș incaș aflat în Munții Anzi din Peru, la o altitudine de aproximativ 2.430 de metri. A fost construit în secolul al XV-lea, în timpul domniei împăratului Pachacuti, și este considerat una dintre cele mai importante realizări arhitecturale ale civilizației incașe.
Complexul cuprinde temple, locuințe, terase agricole, piețe și spații ceremoniale. Clădirile au fost ridicate din blocuri de piatră atent tăiate și îmbinate, fără folosirea mortarului. Tehnica de construcție a permis structurilor să reziste mai bine în fața cutremurelor.
Machu Picchu a fost făcut cunoscut la nivel internațional în 1911, după expediția condusă de exploratorul american Hiram Bingham, deși localnicii cunoșteau deja existența sitului. Astăzi, este una dintre cele mai vizitate atracții din America de Sud și face parte din patrimoniul mondial UNESCO.
5. Chichén Itzá – Mexic
Chichén Itzá este un important sit arheologic mayaș situat în peninsula Yucatán din Mexic. Orașul a fost unul dintre marile centre politice, religioase și comerciale ale civilizației mayașe, iar monumentele sale reflectă cunoștințele avansate de arhitectură și astronomie ale acestei culturi.
Cea mai cunoscută construcție este piramida El Castillo, numită și Templul lui Kukulkan, zeitatea asociată șarpelui cu pene. Monumentul are patru laturi cu scări și o platformă în vârf. În timpul echinocțiilor de primăvară și toamnă, jocul luminii și al umbrelor creează pe una dintre laturi impresia unui șarpe care coboară treptat spre sol.
Complexul mai include Templul Războinicilor, terenul pentru jocul cu mingea și observatorul astronomic cunoscut sub numele de El Caracol. Chichén Itzá a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO în 1988.
6. Colosseumul din Roma – Italia
Colosseumul este unul dintre cele mai importante monumente ale Romei antice și se află în centrul capitalei Italiei. Construcția a început în timpul împăratului Vespasian, în jurul anului 72 d.Hr., și a fost inaugurată în anul 80 d.Hr., în timpul domniei lui Titus.
Amfiteatrul putea găzdui zeci de mii de spectatori, care urmăreau lupte de gladiatori, vânători de animale și alte spectacole publice. Arena era înconjurată de tribune dispuse pe mai multe niveluri, iar accesul publicului era organizat printr-un sistem de intrări și coridoare care permitea deplasarea rapidă a mulțimii.
De-a lungul secolelor, Colosseumul a fost afectat de cutremure, incendii și reutilizarea materialelor de construcție. Chiar și așa, o mare parte a structurii a supraviețuit. Astăzi este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Italia și face parte din situl UNESCO Centrul istoric al Romei.
7. Taj Mahal – India
Taj Mahal este un mausoleu din marmură albă aflat în orașul Agra, în nordul Indiei, pe malul râului Yamuna. A fost construit la ordinul împăratului mogul Shah Jahan, în memoria soției sale Mumtaz Mahal, care a murit în 1631.
Lucrările au început în 1632 și au implicat numeroși arhitecți, meșteri și artizani. Ansamblul cuprinde mausoleul central, o moschee, o clădire simetrică pe partea opusă, grădini și bazine decorative. Arhitectura îmbină influențe persane, islamice și indiene.
Marmura albă este decorată cu pietre semiprețioase și motive florale, iar proporțiile simetrice ale complexului contribuie la aspectul său distinctiv. Taj Mahal este considerat unul dintre cele mai cunoscute monumente funerare din lume și a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO în 1983.
Care dintre minunile antice mai există azi
Dintre cele șapte minuni ale lumii antice, doar Marea Piramidă din Giza, din Egipt, mai există în forma unui monument antic recognoscibil. Celelalte șase au fost distruse, s-au degradat în timp sau au dispărut în urma unor evenimente naturale și istorice.
Grădinile suspendate ale Babilonului reprezintă un caz aparte, deoarece nici măcar existența și localizarea lor exactă nu sunt confirmate de dovezi arheologice unanim acceptate. În cazul statuii lui Zeus, al Colosului din Rodos și al statuii din templul Artemisei, nu s-au păstrat monumentele originale. Din Templul zeiței Artemis și din Mausoleul din Halicarnas au rămas fundații și fragmente, iar unele elemente decorative ale mausoleului pot fi văzute în muzee. Din Farul din Alexandria au fost recuperate blocuri și alte vestigii subacvatice, în timp ce fortul Qaitbay a fost construit ulterior în zona în care se afla vechiul monument.
În schimb, toate cele șapte minuni ale lumii moderne sunt încă în picioare. Unele, precum Marele Zid Chinezesc și Machu Picchu, sunt ansambluri istorice întinse, în timp ce altele sunt monumente individuale, precum Colosseumul, Taj Mahalul sau statuia lui Hristos Mântuitorul.
Cele două liste arată felul în care oamenii au încercat, în epoci diferite, să păstreze în memoria colectivă construcțiile care au depășit limitele tehnice și artistice ale vremurilor lor. De la piramidele Egiptului antic la orașele sculptate în stâncă și marile monumente ale lumii moderne, cele șapte minuni continuă să spună povești despre civilizații, credințe, putere și ingeniozitate.
Surse foto: Profimedia
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