„Deceuri”, cuvântul din DOOM 3 care îi pune pe români pe gânduri. Ce înseamnă și de ce se scrie legat

Publicat 16 nov. 2026, 15:10 Actualizat 16 nov. 2026, 15:11

Un cuvânt mai puțin întâlnit în conversațiile obișnuite a atras atenția internauților și a stârnit curiozitatea celor interesați de regulile limbii române. Termenul „deceuri” este consemnat în Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM 3), iar forma sa de plural îi poate surprinde pe mulți vorbitori. Deși unii ar putea crede că este o greșeală de scriere, substantivul este corect și are o semnificație precisă: întrebări.

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