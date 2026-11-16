„Deceuri”, cuvântul din DOOM 3 care îi pune pe români pe gânduri. Ce înseamnă și de ce se scrie legat

Un cuvânt mai puțin întâlnit în conversațiile obișnuite a atras atenția internauților și a stârnit curiozitatea celor interesați de regulile limbii române. Termenul „deceuri” este consemnat în Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM 3), iar forma sa de plural îi poate surprinde pe mulți vorbitori. Deși unii ar putea crede că este o greșeală de scriere, substantivul este corect și are o semnificație precisă: întrebări.
Potrivit explicațiilor publicate de pagina Dicție.ro, „deceuri” se scrie într-un singur cuvânt și nu are formă de singular. Prin urmare, termenul poate fi folosit numai la plural, fiind încadrat în categoria substantivelor defective de singular.
Ce înseamnă „deceuri” și cum se folosește corect
Pentru cei care întâlnesc pentru prima dată această formă, explicația este mai simplă decât pare. „Deceuri” este un substantiv care desemnează întrebări și poate fi utilizat atunci când vorbim despre mai multe nelămuriri sau solicitări de explicații.
Reprezentanții Dicție.ro au oferit și un exemplu pentru a demonstra cum poate fi integrat termenul într-o propoziție:
„Președintele a răspuns doar la 3 deceuri”.
Așadar, forma nu trebuie despărțită în două cuvinte și nici modificată pentru a obține un singular. Fiind un substantiv defectiv de singular, acesta nu permite utilizarea unei forme precum „un dece”.
Regula este una dintre particularitățile vocabularului românesc și arată că nu toate substantivele au în mod obligatoriu atât formă de singular, cât și de plural.
De ce se scrie „deceuri” într-un singur cuvânt
Una dintre nelămuririle pe care le poate provoca acest termen este chiar forma sa grafică. Mulți vorbitori ar putea fi tentați să îl considere o asociere de cuvinte sau o construcție incorectă.
În realitate, „deceuri” este un substantiv cu statut propriu, iar scrierea într-un singur cuvânt respectă forma înregistrată în DOOM 3.
Faptul că termenul este utilizat exclusiv la plural reprezintă o particularitate gramaticală, nu o abatere de la normele limbii române.
Astfel de exemple sunt utile pentru cei care vor să își îmbunătățească exprimarea și să evite greșelile de vocabular, mai ales în contexte în care sunt folosite cuvinte mai puțin cunoscute.
„Supat”, un alt termen românesc care a stârnit discuții pe internet
Un alt cuvânt care a provocat reacții și numeroase comentarii în mediul online este „supat”. Termenul a revenit în atenția publicului după apariția unui videoclip pe pagina Dicție.ro, în care a fost explicată semnificația sa.
Deși la prima vedere poate părea o invenție recentă, cuvântul este atestat în limba română încă din anii 1930.
„Supat” desemnează spațiul aflat între pat și podea și este asociat cu forma prescurtată a expresiei „sub pat”.
Exemplul prezentat în videoclip a fost unul simplu, dar suficient pentru a stârni amuzamentul utilizatorilor: „Pisica s-a ascuns supat. Nu sub pat, ci supat”.
Explicația a generat discuții tocmai pentru că mulți români nu erau familiarizați cu această denumire, deși ea are o istorie mai veche în vocabularul limbii române.
Limba română are numeroase cuvinte care îi pot surprinde chiar și pe vorbitorii nativi
Exemplele „deceuri” și „supat” demonstrează că vocabularul românesc include forme și expresii mai puțin cunoscute, care pot stârni nedumerire chiar și în rândul celor care folosesc limba română în fiecare zi.
DOOM 3 reprezintă principalul instrument normativ pentru stabilirea scrierii, pronunțării și formelor gramaticale corecte ale cuvintelor din limba română.
De aceea, atunci când întâlnim un termen neobișnuit, este recomandat să verificăm forma acestuia în lucrările normative, înainte de a-l considera o greșeală.
În cazul substantivului „deceuri”, regula este clară: se scrie legat, se folosește numai la plural și are sensul de întrebări.