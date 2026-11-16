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Cultura· 1 min citire

Celebrul spectacol „Regal Vienez” revine pe scenele României. Magia muzicii vieneze ajunge în 28 de orașe ale țării

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 nov. 2026, 09:59
Actualizat16 nov. 2026, 10:00
SursăRealitatea PLUS

Atmosfera balurilor vieneze revine pe marile scene din întreaga țară într-o serie de reprezentanții spectaculoase în fiecare zi a lunii decembrie! Turneul național Regalul Vienez va ajunge în 28 de orașe, iar publicul e așteptat cu un concept artistic unic.

Decembrie, luna artei vieneze pe marile scene ale țării

Repetițiile pentru consacratul spectacol Regal Vienez, care se află la a șasea ediție, au început deja. Balerinele vor încânta publicul cu reprezentări ale marilor opere clasice, precum Valsul Dunărea Albastră al lui Johann Strauss sau celebrul CanCan din Orfeu în Infern, semnat de Jacques Offenbach. Spectatorii vor avea parte și de numeroase alte surprize.

Programul muzical din acest an include atât lucrări emblematice străine, precum și creații românești clasice redescoperite. Spiritul sărbătorilor de iarnă va fi întreținut de muzica Corului Operei Vox, dirijat de Bogdan Costache.

De-a lungul timpului, Regal Vienez a surprins și prin coregrafiile impresionante. În acest an, tabloul scenic va fi completat de Ansamblul de Balet al Operei Vox, sub îndrumarea lui Vlad Sebastian.

Biletele la spectacol sunt disponibile online, iar reprezentațiile vor avea loc între 2 și 28 decembrie în 28 de orașe din România.

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