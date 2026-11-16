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Cultura· 1 min citire
Celebrul spectacol „Regal Vienez” revine pe scenele României. Magia muzicii vieneze ajunge în 28 de orașe ale țării
Publicat16 nov. 2026, 09:59
Actualizat16 nov. 2026, 10:00
SursăRealitatea PLUS
Atmosfera balurilor vieneze revine pe marile scene din întreaga țară într-o serie de reprezentanții spectaculoase în fiecare zi a lunii decembrie! Turneul național Regalul Vienez va ajunge în 28 de orașe, iar publicul e așteptat cu un concept artistic unic.
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