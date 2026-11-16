Celebrul spectacol „Regal Vienez” revine pe scenele României. Magia muzicii vieneze ajunge în 28 de orașe ale țării

Publicat 16 nov. 2026, 09:59 Actualizat 16 nov. 2026, 10:00 Sursă Realitatea PLUS

Atmosfera balurilor vieneze revine pe marile scene din întreaga țară într-o serie de reprezentanții spectaculoase în fiecare zi a lunii decembrie! Turneul național Regalul Vienez va ajunge în 28 de orașe, iar publicul e așteptat cu un concept artistic unic.

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