Investiții în muzeele din București: Muzeul Kalinderu a primit autorizația de construire

Publicat 13 nov. 2026, 20:15 Actualizat 13 nov. 2026, 20:22

Mai multe proiecte importante de consolidare, restaurare și extindere a muzeelor din București fac pași înainte, după o întâlnire de lucru între ministra Culturii, Ioana Ciocan, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Unul dintre rezultatele concrete este semnarea Autorizației de Construire pentru Muzeul „Ion și Dr. Nicolae Kalinderu”, în timp ce pentru alte instituții au fost stabilite direcții de acțiune și măsuri de accelerare a investițiilor.

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