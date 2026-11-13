Investiții în muzeele din București: Muzeul Kalinderu a primit autorizația de construire

Mai multe proiecte importante de consolidare, restaurare și extindere a muzeelor din București fac pași înainte, după o întâlnire de lucru între ministra Culturii, Ioana Ciocan, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Unul dintre rezultatele concrete este semnarea Autorizației de Construire pentru Muzeul „Ion și Dr. Nicolae Kalinderu”, în timp ce pentru alte instituții au fost stabilite direcții de acțiune și măsuri de accelerare a investițiilor.
Muzeul Kalinderu a primit Autorizația de Construire
Un pas important a fost făcut pentru proiectul de consolidare și restaurare a Muzeului „Ion și Dr. Nicolae Kalinderu”. Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, a depus documentația necesară în februarie 2026, iar completările solicitate de Primăria Capitalei au fost transmise în luna iulie.
Semnarea Autorizației de Construire permite avansarea proiectului, care vizează intervenții asupra clădirii muzeului. Obiectivul se află printre investițiile derulate de Ministerul Culturii cu finanțare externă, alături de alte proiecte de restaurare și modernizare a patrimoniului.
Ce se întâmplă cu Muzeul Antipa, Muzeul de Istorie și Muzeul Enescu
Pentru celelalte instituții culturale incluse în discuții au fost stabilite direcții concrete de acțiune.
La Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este prevăzută construirea unui nou corp de clădire, prin proiectul LD 2215 (2024) „Temelii culturale”. Investiția se bazează pe Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, aprobat prin Legea nr. 200/2025. Extinderea ar urma să contribuie la dezvoltarea infrastructurii instituției muzeale.
În cazul Muzeului Național de Istorie a României, discuțiile au vizat soluțiile urbanistice pentru reconfigurarea corpului „Lapidarium”. Intervenția ar trebui să permită valorificarea și extinderea spațiului curții interioare, în funcție de soluțiile care vor fi stabilite în etapa următoare.
Pentru Muzeul Național „George Enescu”, părțile au agreat accelerarea procedurilor necesare continuării lucrărilor la Palatul Cantacuzino. Proiectul se află în derulare, iar în noiembrie reprezentanții Ministerului Culturii anunțaseră că etapa de proiectare se apropie de final și că sunt în curs de obținere ultimele avize. Potrivit informațiilor prezentate de conducerea Unității de Management a Proiectului, lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 36 de luni.
Ateneul Român și alte instituții, pe lista priorităților
Pe lângă cele patru muzee, Ministerul Culturii și Primăria Capitalei au convenit să acorde prioritate analizării cererilor de urbanism pentru Ateneul Român, Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul Național al Țăranului Român și Casa Samurcaș.
Scopul este identificarea unor soluții urbanistice adecvate, care să permită continuarea sau pregătirea investițiilor în aceste obiective culturale.