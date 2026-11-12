Ministerul Culturii refuză să taie cheltuielile și cere mai mulți bani. Ioana Ciocan: „Nu avem de unde să tăiem”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 15:18

Ministerul Culturii refuză să reducă cheltuielile, așa cum a cerut premierul, și solicită, în schimb, fonduri suplimentare la rectificarea bugetară de la sfârșitul anului. Ministrul Ioana Ciocan susține că instituția are deja cel mai mic buget și că nu mai există cheltuieli care să poată fi tăiate. În același timp, aceasta a anunțat mai multe investiții importante la muzeele din România și a dat asigurări că nu există probleme în privința plății salariilor până la sfârșitul anului.

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