Ministerul Culturii refuză să taie cheltuielile și cere mai mulți bani. Ioana Ciocan: „Nu avem de unde să tăiem”

Ministerul Culturii refuză să reducă cheltuielile, așa cum a cerut premierul, și solicită, în schimb, fonduri suplimentare la rectificarea bugetară de la sfârșitul anului. Ministrul Ioana Ciocan susține că instituția are deja cel mai mic buget și că nu mai există cheltuieli care să poată fi tăiate. În același timp, aceasta a anunțat mai multe investiții importante la muzeele din România și a dat asigurări că nu există probleme în privința plății salariilor până la sfârșitul anului.
Ministerul Culturii refuză să reducă cheltuielile. Ioana Ciocan: „Nu avem de unde să tăiem”
Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a declarat joi, 12 noiembrie, la Guvern, că instituția pe care o conduce nu poate da curs solicitărilor premierului privind reducerea cheltuielilor statului. Aceasta a transmis deja o notă premierului și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, în care și-a exprimat poziția. Ioana Ciocan susține că bugetul Ministerului Culturii a fost întotdeauna cel mai mic și se teme că această situație se va menține și în 2027.
Ministerul Culturii cere bani în plus la rectificarea bugetară
Ioana Ciocan a confirmat că Ministerul Culturii a solicitat fonduri suplimentare la rectificarea bugetară de la sfârșitul anului, însă alocarea acestor sume depinde de decizia Ministerului Finanțelor. Ministrul a precizat că înțelege dificultățile financiare existente, dar că sunt necesare mai multe intervenții urgente, care urmează să fie aprobate. În ceea ce privește salariile angajaților, Ioana Ciocan a dat asigurări că instituția nu întâmpină probleme și că acestea vor putea fi plătite până la sfârșitul anului.
Investiții la Muzeul Antipa, Muzeul Național de Istorie și Muzeul George Enescu
Ministrul Culturii a prezentat și câteva dintre proiectele pe care instituția intenționează să le realizeze în perioada următoare. Printre acestea se numără extinderea Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, prin construirea unei noi aripi. Alte două investiții anunțate vizează relocarea patrimoniului Muzeului Național de Istorie a României și începerea lucrărilor la Muzeul Național „George Enescu”.
O altă prioritate a ministrului este suplimentarea personalului de la Casa Melik din București, clădirea istorică în care funcționează Muzeul Theodor Pallady, aflat în administrarea Muzeului Național de Artă al României. Ioana Ciocan a precizat că imobilul este închis în prezent și că intenționează să solicite personal suplimentar în următoarele una-două săptămâni.