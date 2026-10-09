„Supat”, cuvântul care a stârnit controverse pe internet. Mulți au crezut că e o greșeală, dar există în DOOM 3

Un cuvânt mai puțin cunoscut din limba română a devenit viral pe rețelele sociale și a stârnit numeroase reacții. Este vorba despre „supat”, un termen care desemnează spațiul de sub pat. Mulți români au crezut inițial că este o greșeală sau o invenție, însă cuvântul există în DOOM 3, iar descoperirea a provocat un val de comentarii ironice.
Ce înseamnă „supat”, cuvântul care a devenit viral pe internet
Totul a pornit de la un videoclip publicat pe TikTok, în care Carmen Ivanov a explicat semnificația termenului. Potrivit acesteia, „supat” este un substantiv neutru, cu forma de plural „supaturi”, și se referă la spațiul dintre pat și podea.
„Pisica s-a ascuns supat. Nu sub pat, ci supat. Avem un nou substantiv în limba română conform Doom 3 și acesta este supat. La plural este supaturi, la singular supat”, a explicat aceasta în videoclipul care a atras atenția internauților.
Curiozitatea oamenilor s-a văzut și în numărul căutărilor. În doar câteva ore, dexonline a înregistrat peste 1.000 de căutări pentru termenul „supat”. Mulți au vrut să verifice dacă acest cuvânt există cu adevărat sau dacă este doar o glumă apărută pe internet.
Românii au reacționat cu ironii după ce au aflat de existența cuvântului
Explicația a provocat numeroase reacții amuzate, iar utilizatorii rețelelor sociale au început să propună și alte cuvinte inventate după același model. Unii au ironizat ideea că mai multe cuvinte pot fi unite într-unul singur.
„Băgați și osutadojdămi, vă rog eu”, a scris un internaut. Un altul a comentat: „Să-l treceți și pe umpic, să fim tembeli definitiv”.
Glumele au continuat și în cazul altor expresii folosite în viața de zi cu zi. „Aștept DOOM4 să pot spune că cearceaful este pestpat”, a scris un utilizator. Altcineva s-a întrebat dacă „băejnebun” apare deja în DOOM 3, în timp ce un alt comentator a propus urarea „La mulțean!”.
„Supat” nu este un cuvânt inventat recent
Deși pentru mulți români termenul a fost o surpriză, „supat” nu este o invenție apărută odată cu videoclipul de pe TikTok. Este un cuvânt vechi, care există în limba română și este inclus în DOOM 3, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române.