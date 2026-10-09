„Supat”, cuvântul care a stârnit controverse pe internet. Mulți au crezut că e o greșeală, dar există în DOOM 3

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 oct. 2026, 12:09

Un cuvânt mai puțin cunoscut din limba română a devenit viral pe rețelele sociale și a stârnit numeroase reacții. Este vorba despre „supat”, un termen care desemnează spațiul de sub pat. Mulți români au crezut inițial că este o greșeală sau o invenție, însă cuvântul există în DOOM 3, iar descoperirea a provocat un val de comentarii ironice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre doom