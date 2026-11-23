Angela Similea a fost sărbătorită sâmbătă seară, 21 noiembrie, printr-un spectacol organizat la Teatrul Național din București, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Sala Mare a fost arhiplină, iar publicul i-a oferit artistei unul dintre cele mai emoționante momente ale serii: spectatorii s-au ridicat în picioare și s-au întors spre loja oficială în care se afla aceasta, aplaudând-o îndelung.
Evenimentul, organizat de Monica Davidescu și Aurelian Temișan, a reunit artiști care au interpretat unele dintre cele mai cunoscute cântece din repertoriul Angelei Similea. Spectacolul a început la ora 19:40, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor, care a condus Cardinal Show Orchestra și Camerata Regală.
Un detaliu aparte al serii a fost decorul scenei, deasupra căreia au fost expuse, pe manechine suspendate, mai multe ținute purtate de-a lungul timpului de Angela Similea. De asemenea, fiecare spectator a găsit pe scaun cartea „Note de angelist”, o colecție de mărturisiri ale admiratorilor artistei, coordonată de Luminița Mihaela Nichifor.
Momentul în care publicul s-a ridicat în picioare
Unul dintre cele mai impresionante momente s-a petrecut atunci când Aurelian Temișan a salutat-o pe Angela Similea, aflată în loja oficială. Întreaga sală s-a ridicat în picioare și s-a întors spre artistă, într-un gest de admirație și recunoștință. Spectatorii au continuat să o urmărească pe parcursul concertului, întorcându-și periodic privirile spre loja în care se afla.
Aurelian Temișan a interpretat mai multe piese din repertoriul sărbătoritei, printre care „De singurătate”, „Trenul galben fără cai”, „Ultimul tramvai”, dar și fragmente dintr-un medley care a inclus „Lumina vieții”, „Viața merge iubind înainte”, „Voi râde iar” și „O magnolie”.
Pe scenă au urcat și Alexandra Ungureanu, care a cântat „Noapte, fată cu cercei de smoală” și „Nostalgie”. Artista a mărturisit că este o admiratoare a Angelei Similea și că și-a ales ținuta inspirându-se din coperta albumului „Balada iubirilor deschise”, lansat în 1986.
De asemenea, Monica Odagiu, Maria Buză, Adrian Daminescu, Nico și Anca Țurcașiu au interpretat alte piese îndrăgite ale artistei omagiate. Angela Similea a fost atât de emoționată de momentele artistice, încât le-a mărturisit celor prezenți că a lăcrimat.
Pe scenă au fost invitați apoi Ava Maria Similea, în vârstă de 9 ani, și Marc Victor Similea, de 13 ani, strănepoții de frate ai Angelei Similea. Cei doi au cântat un fragment din „Casa mea”.
Revedere emoționantă cu „fosta rivală”, Corina Chiriac
Seara a avut și o încărcătură aparte prin revederea dintre Angela Similea și Corina Chiriac, două dintre marile voci ale muzicii ușoare românești, prezente în memoria publicului de mai multe generații. Întâlnirea lor a adăugat un plus de emoție unui eveniment dedicat unei cariere care a trecut proba timpului.
De-a lungul anilor, relația dintre Angela Similea și Corina Chiriac a fost însoțită de speculații privind o posibilă rivalitate. Presa a relatat despre presupuse tensiuni între cele două artiste, aflate în aceeași perioadă în prim-planul muzicii ușoare românești. Corina Chiriac a respins însă ideea unei rivalități, declarând că nu a existat o astfel de competiție între ele și subliniind că fiecare avea propriul stil și propriul public.
Într-un interviu acordat în 2024, Corina Chiriac a fost categorică: „N-am avut, ce rivalitate, ce rivalitate să avem?”. Artista a explicat că succesul nu depinde de competiția cu un alt cântăreț, ci de capacitatea fiecăruia de a-și construi propria identitate artistică.
Nici prezentatorul Octavian Ursulescu, care le-a cunoscut îndeaproape pe cele două artiste, nu a descris relația lor drept una de dușmănie. El a vorbit despre o competiție profesională firească, dar a precizat că nu a fost vorba despre antipatie sau animozitate. În timp, cele două au apărut împreună la evenimente, și-au promovat proiectele și au ajuns să se sfătuiască.
Astfel, revederea lor readuce în atenție o poveste despre care s-a scris mult, dar în care zvonurile despre rivalitate au fost contrazise chiar de una dintre protagoniste.
Angela Similea a urcat pe scenă la finalul spectacolului
Publicul a urmărit și mesaje video transmise de nepotul artistei, aflat în Statele Unite, și de Ovidiu Komornyik, care nu a putut participa la eveniment.
La final, Angela Similea a urcat pe scenă alături de artiștii care îi interpretaseră cântecele. Împreună au cântat „A opta minune” și „Dacă n-ai fi existat”, iar spectatorii au acompaniat artiștii.
În timpul serii, artista a vorbit și despre perioada de după 1989, când muzica ușoară românească și interpreții consacrați ai generației sale au pierdut o parte din vizibilitatea de care se bucuraseră. Angela Similea a mărturisit că regretă retragerea treptată din viața scenică și că, privind în urmă, poate ar fi trebuit să continue să cânte.
Spectacolul de la Teatrul Național a fost mai mult decât o aniversare. A fost o întâlnire între generații și o declarație de apreciere pentru o artistă ale cărei cântece au rămas în memoria publicului. Iar imaginea unei săli întregi ridicate în picioare pentru Angela Similea a devenit simbolul unei seri în care recunoștința a fost exprimată fără discursuri, prin aplauze.