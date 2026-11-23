Publicat 23 nov. 2026, 10:24 Actualizat 23 nov. 2026, 10:27

Angela Similea a fost sărbătorită sâmbătă seară, 21 noiembrie, printr-un spectacol organizat la Teatrul Național din București, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Sala Mare a fost arhiplină, iar publicul i-a oferit artistei unul dintre cele mai emoționante momente ale serii: spectatorii s-au ridicat în picioare și s-au întors spre loja oficială în care se afla aceasta, aplaudând-o îndelung.

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