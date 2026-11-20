Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 nov. 2026, 13:03

În Postul Crăciunului, zilele cu dezlegare la pește sunt un bun prilej de a pregăti preparate tradiționale, gustoase și ușor de făcut. Printre cele mai apreciate rețete din bucătăria românească se numără crapul prăjit cu mujdei de usturoi și mămăliguță, o combinație simplă, dar extrem de savuroasă. Cu o crustă rumenă și crocantă la exterior, carne fragedă și un gust delicios, crapul prăjit este alegerea ideală pentru un prânz în familie.

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