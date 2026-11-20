În Postul Crăciunului, zilele cu dezlegare la pește sunt un bun prilej de a pregăti preparate tradiționale, gustoase și ușor de făcut. Printre cele mai apreciate rețete din bucătăria românească se numără crapul prăjit cu mujdei de usturoi și mămăliguță, o combinație simplă, dar extrem de savuroasă. Cu o crustă rumenă și crocantă la exterior, carne fragedă și un gust delicios, crapul prăjit este alegerea ideală pentru un prânz în familie.
Ingrediente:
1 crap proaspăt, de aproximativ 1-1,5 kg;
100 g mălai;
4-5 căței de usturoi;
3-4 linguri de ulei;
Sare și piper, după gust;
Ulei pentru prăjit;
Lămâie, pentru servire.
Mod de preparare:
Primul pas este curățarea peștelui. Crapul se curăță de solzi și intestine, se spală bine și se porționează în bucăți potrivite. Se presară sare și piper și se lasă aproximativ 15-20 de minute pentru a absorbi aromele.
Ulterior, bucățile de pește se trec prin mălai, astfel încât să fie acoperite uniform. Se încinge uleiul într-o tigaie, iar crapul se prăjește la foc mediu, pe ambele părți, până când capătă o crustă aurie și crocantă.
După prăjire, bucățile de pește se scot pe un șervet absorbant pentru îndepărtarea excesului de ulei.
Mujdeiul de usturoi, secretul unui gust autentic
Mujdeiul se prepară rapid. Cățeii de usturoi se zdrobesc bine cu puțină sare, apoi se adaugă treptat ulei și apă, amestecând până când se obține un sos cremos și aromat.
Pentru un gust mai intens, se poate adăuga puțină zeamă de lămâie sau pătrunjel proaspăt tocat.
Cum se prepară mămăliguța
Se pune apa la fiert cu puțină sare și un strop de ulei, iar când începe să clocotească, se adaugă mălaiul în ploaie, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor.
Mămăliguța se fierbe aproximativ 15-20 de minute, până când devine consistentă și bine legată.
Cum se servește crapul prăjit
Crapul prăjit se servește cald, alături de mămăliguță proaspătă, mujdei de usturoi și felii de lămâie. Pentru un plus de savoare, preparatul poate fi completat cu murături sau o salată de sezon.