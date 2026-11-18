Publicat 18 nov. 2026, 14:18 Actualizat 18 nov. 2026, 14:21

Grădina Botanică din București le oferă vizitatorilor, indiferent de anotimp, peste 10.000 de mii de specii de plante și sere spectaculoase. Dacă vrei să o vizitezi, află de la noi programul, prețul biletului, ce vezi în fiecare anotimp și cum ajungi!

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