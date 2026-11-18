Grădina Botanică din București: program, preț bilet și ce vezi
Grădina Botanică din București (FOTO - Facebook.com/GradinaBotanicaDBrandza)
Grădina Botanică din București le oferă vizitatorilor, indiferent de anotimp, peste 10.000 de mii de specii de plante și sere spectaculoase. Dacă vrei să o vizitezi, află de la noi programul, prețul biletului, ce vezi în fiecare anotimp și cum ajungi!
Grădina Botanică a Universității din București fost înființată în anul 1860 în actuala grădină a Palatului Cotroceni, fiind relocată în grădinile Palatului Suțu, între anii 1874 și 1884. Ulterior, a fost mutată în locația curentă din cartierul Cotroceni, în sectorul 5.
Actuala amenajare curentă a fost proiectată în anii '30, pe când se afla sub administrația Primăriei Municipiului București, dar a suferit distrugeri în ambele războaie mondiale, însă bombardamentele aliate din aprilie 1944 au distrus o mare parte a colecțiilor. După Al Doilea Război Mondial, grădina a fost completată cu noi sere și cu o nouă clădire a Institutului Botanic.
Începând cu anul 1994, poartă numele fondatorului său, „Dimitrie Brândză”, celebrul medic, naturalist și botanist român, membru titular al Academiei Române.
În prezent, Grădina Botanică din Capitală este compusă dintr-o expoziție în aer liber, împărțită în 12 sectoare, două corpuri de sere și un muzeu, alături de care se mai află clădiri administrative și o clădire a Facultății de Biologie din Universitatea București.
Are o suprafață de 18,2 ha (din care 17,5 ha expoziția în aer liber, 3.800 m² de sere, iar restul este ocupat de diverse clădiri) și are peste 10.000 de specii de plante. Grădina deține un herbar ce număra în anul 2022 aproape 520.000 de file.
Programul de vizitare
Spații în aer liber:
16 martie – 15 octombrie: 08:00 –20:00 (Ultimul bilet vândut – 19:30);
16 octombrie – 15 martie: 09.00 – 16:00 (Ultimul bilet vândut – ora 15:30).
Muzeul Botanic:
Marți – Vineri: 10:00 – 15:00;
Sâmbătă & Duminică: 09:00 – 13:00.
Serele de Expoziţie și Pavilionul Pădurea Tropicală:
Marti, Joi, Vineri: 10:00 – 15:00;
Sambata & Duminica: 09:00 – 13:00.
Prețul biletului
Potrivit site-ului instituției, gradina-botanica.unibuc.ro, prețurile biletelor sunt structurate în funcție de sezon și de zonele vizitate, astfel:
Spații în aer liber
16 martie – 15 octombrie:
Bilet întreg (adulți): 15 lei;
Bilet redus (elevi, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități): 10 lei.
16 octombrie – 15 martie:
Bilet întreg (adulți): 8 lei;
Bilet redus (elevi, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități): 5 lei.
Serele de Expoziție + Pavilionul Pădurea Tropicală
Bilet întreg: 15 lei;
Bilet redus (elevi, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități): 8 lei.
Abonamente lunare (doar spații neacoperite)
Adult sau adult însoțit de unul sau mai mulți copii sub 7 ani: 150 lei / lună
Adult însoțit de un copil peste 7 ani: 200 lei / lună
Studenții și salariații Universității din București beneficiază de acces gratuit
Serele
Serele din cadrul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză” a Universității din București cuprind:
Sera de Expoziție (Nouă);
Sera Veche.
Sera de Expoziție (Nouă) se întinde pe o suprafață de 2.500 mp și a fost inaugurată în anul 1976 și adăpostește sute de taxoni de plante tropicale și subtropicale, inclusiv în zona de palmariu, care este cel mai înalt din toate corpurile serei și adăposteşte colecţiile de plante înalte (palmieri, bananieri, ficuşi).
Sera Veche a fost construită între anii 1889–1891, după modelul serelor din Liège, Belgia, sub îndrumarea arhitectului Louis Fuchs, fiind un reper de arhitectură metalică de sfârșit de secol al XIX-lea. Ea a fost utilizată ca seră de expoziţie până în anul 1976, când a fost deschis pentru public noul complex de sere care era destinat expunerii colecţiilor de plante exotice.
Ca seră de expoziţie, Sera veche cuprindea mai multe compartimente, cum ar fi plantele tropicale şi subtropicale, plantele mediteraneene, suculentele, bromeliaceele şi înmulţitorul, dar - la fel ca şi Muzeul şi Institutul Botanic, Serele vechi au avut și ele de suferit de pe urma celor două războaie mondiale.
În timpul Primului Război Mondial (1916 – 1918), colecţiile de plante adăpostite în sere au suferit din cauza lipsei complete de combustibil necesar pentru încălzirea lor.
În Al Doilea Război Mondial, la bombardamentul din 4 aprilie 1944, serele au fost afectate de proiectilele căzute în apropierea lor. Astfel, patru din cele 96 de bombe aruncate au căzut foarte aproape şi, ca urmare, toate geamurile au fost sparte. De asemenea, au fost distruse conductele de apă, ceea ce a dus la imposibilitatea de a uda plantele.
În prezent, din Sera Veche se poate vizita doar un pavilion, reabilitat în anul 2011, care adăposteşte colecţia de plante caracteristice pădurilor tropicale.
Restul serelor sunt utilizate pentru întreţinerea colecţiilor existente, pentru multiplicarea plantelor necesare Serelor de expoziţie, dar şi pentru a furniza material de cercetare şi studiu necesar lucrărilor practice şi demonstraţiilor cu studenţii.
Ce vezi în fiecare anotimp
Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” din București adăpostește zeci de mii de specii și varietăți de plante, organizate atât în aer liber, cât și în complexul de sere.
Colecțiile sunt împărțite în mai multe sectoare principale:
1. Serele (Plante exotice, tropicale și subtropicale)
Palmariul și corpurile centrale: adăpostesc plante înalte precum palmieri, bananieri și ficuși;
Alte specii de seră: plante mediteraneene, ferigi tropicale, crinul păcii, iasomie de Madagascar, arborele de cafea și diverse suculente sau cactuși.
2. Sectoarele exterioare
Conifere și arbori: specii precum Abies alba (brad), Abies cephalonica, Abies concolor, Abies koreana, Abies nordmanniana, Abies procera, Acer buergerianum, Acer campestre, Acer japonicum (arțari) și altele;
Sectorul decorativ: flori de sezon, plante bulboase și bienale;
Grădina cu remedii (plante medicinale și utile): plante melifere, taninifere, tinctoriale, cromatice și plante folosite pentru obţinerea fibrelor textile;
Sectorul plante rare și endemice: specii protejate și rare din flora României și din alte colțuri ale lumii;
Plante mediteraneene și alte colecții tematice.
De asemenea, instituția deține un valoros Herbar BUC, cu peste 520.000 de specimene presate de plante vasculare, briofite și alte grupe.
Cum ajungi
Grădina Botanică din București este situată pe Șoseaua Cotroceni, la numărul 32, unde se poate ajunge cu orice mijloc de transport în comun: autobuz, troleibuz, tramvai și metrou.
Cu autobuzul: 123, 196;
Cu troleibuzul: 61, 62, 90, 93, 96;
Cu tramvaiul: 1, 10, 11;
Cu metroul: M1, M3, M5 (stația Eroilor).
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