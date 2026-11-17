Prințul William și Prințesa Kate au atras toate privirile la gala Earthshot Prize 2026, organizată marți seară, 17 noiembrie, la Mumbai, în India. Cei doi au renunțat la ținutele occidentale clasice și au ales creații inspirate din moda tradițională indiană, într-o seară în care covorul verde a fost strălucitor datorită vedetelor de la Bollywood și invitaților internaționali.
Kate Middleton a fost una dintre aparițiile serii, într-o rochie roșie cu detalii verzi și aurii, realizată de creatoarea indiană Mahima Mahajan. Prințul William a ales, la rândul său, o ținută tradițională masculină, semnată de designerul Manish Malhotra.
Kate Middleton, apariție spectaculoasă într-o rochie Anarkali
Prințesa de Wales a purtat o rochie Anarkali într-o nuanță intensă de roșu vermilion, realizată din mătase georgette țesută manual. Creația a fost decorată cu broderii fine, mărgele de sticlă și detalii aurii inspirate din tradiția textilă Banarasi.
Materialul a fost colorat cu pigmenți de origine vegetală, un detaliu care a legat alegerea vestimentară de tema sustenabilității promovate de Earthshot Prize.
Kate și-a completat ținuta cu bijuterii spectaculoase cu diamante și smaralde, din colecția de bijuterii cu ciucuri de smaralde care i-a aparținut Reginei Elisabeta a II-a, și cu o poșetă bordo din catifea.
Alegerea nu a fost întâmplătoare. Prințesa a adus un omagiu meșteșugurilor și tradiției textile din India, țara care găzduiește pentru prima dată gala Earthshot Prize.
William a ales o ținută creată de Manish Malhotra
Nici Prințul William nu a rămas în registrul costumelor clasice occidentale. Moștenitorul tronului britanic a purtat un bandhgala negru, o jachetă elegantă cu guler înalt, specifică vestimentației formale indiene.
Ținuta a fost realizată special pentru el de Manish Malhotra, unul dintre cei mai cunoscuți designeri indieni, apreciat inclusiv pentru creațiile sale din industria cinematografică de la Bollywood.
Prințul și Prințesa de Wales au pășit împreună pe covorul verde, unde au pozat pentru fotografi și au salutat invitații.
Alia Bhatt, Sonam Kapoor și Rami Malek, printre invitați
Gala a reunit nume importante din cinematografie, muzică, sport și modă. Printre vedetele prezente s-au numărat actrițele de la Bollywood Alia Bhatt și Sonam Kapoor, dar și actorul Rami Malek și actrița Simone Ashley, cunoscută din serialul „Bridgerton”.
Alia Bhatt a ales o creație neagră cu broderii aurii, semnată de Ritu Kumar, în timp ce Sonam Kapoor a purtat o ținută personalizată de Anamika Khanna, inspirată de o lucrare artistică a pictoriței Amrita Sher-Gil.
Simone Ashley a mizat pe o ținută aurie din mătase Kanjeevaram, realizată de Manish Malhotra în colaborare cu Swadesh, prin care a celebrat moștenirea sa tamilă.
Printre invitați s-au aflat și legendarul jucător de cricket Sachin Tendulkar, prezentatorul Karan Johar și membrii trupei britanice Take That.
Earthshot Prize, pentru prima dată în India
Gala de la Mumbai a fost cea de-a șasea ediție a premiilor Earthshot, inițiativă lansată de Prințul William în 2020 pentru a susține soluții inovatoare la problemele de mediu ale planetei.
India a găzduit pentru prima dată ceremonia, iar alegerea țării a fost legată și de numărul mare de finaliști și câștigători proveniți de aici de la lansarea proiectului.
Vizita de trei zile a lui William și Kate în India a inclus și o partidă de cricket de stradă alături de Sachin Tendulkar, o călătorie cu metroul din Mumbai și întâlniri cu reprezentanți ai proiectelor de mediu. Cei doi urmează să încheie vizita miercuri, la New Delhi, unde este programată o întâlnire cu premierul Narendra Modi.