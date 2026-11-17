Publicat 17 nov. 2026, 21:23 Actualizat 17 nov. 2026, 21:25

Prințul William și Prințesa Kate au atras toate privirile la gala Earthshot Prize 2026, organizată marți seară, 17 noiembrie, la Mumbai, în India. Cei doi au renunțat la ținutele occidentale clasice și au ales creații inspirate din moda tradițională indiană, într-o seară în care covorul verde a fost strălucitor datorită vedetelor de la Bollywood și invitaților internaționali.

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