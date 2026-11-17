Publicat 17 nov. 2026, 13:46 Actualizat 17 nov. 2026, 15:35

De Ziua Internațională a Bărbatului, care este sărbătorită pe 19 noiembrie, în peste 60 de țări, inclusiv România, unele cadouri pot fi inspirate, iar altele complet nepotrivite sau pot aduce conotații greșite. Dacă vrei să mergi la sigur, ține cont hobby-urile lui și, în funcție de acest aspect, alege diferite gadgeturi, accesorii pentru mașină, o băutură fină, o carte bună, bilete la un eveniment ori o cină la un restaurant bun.

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