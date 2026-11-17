De Ziua Internațională a Bărbatului, care este sărbătorită pe 19 noiembrie, în peste 60 de țări, inclusiv România, unele cadouri pot fi inspirate, iar altele complet nepotrivite sau pot aduce conotații greșite. Dacă vrei să mergi la sigur, ține cont hobby-urile lui și, în funcție de acest aspect, alege diferite gadgeturi, accesorii pentru mașină, o băutură fină, o carte bună, bilete la un eveniment ori o cină la un restaurant bun.
România s-a aliniat acestei sărbători internaţionale în anul 2016, atunci când Parlamentul țării noastre a adoptat un proiect de lege pentru declararea zilei de 19 noiembrie ca fiind Ziua Bărbatului și data de 8 martie - Ziua Femeii.
Originea zilei
Ziua Internațională a Bărbatului își are originea în 1999, în Trinidad și Tobago, fiind relansată la nivel global de doctorul Jerome Teelucksingh, după mai multe încercări timpurii din anii '60 și '90, potrivit Agerpres.
Prima dată, ideea unei zile dedicate bărbaților, după modelul Zilei Internaționale a Femeii, de pe 8 martie, a apărut în anii '60. Dar profesorul american Thomas Oaster a conceput evenimentul abia în februarie 1991 și l-a inaugurat pe 7 februarie 1992. Apoi, această sărbătoare a fost celebrată timp de câțiva ani în Statele Unite, Australia și Malta, dar și-a pierdut ulterior din popularitate.
Însă, profesorul universitar Jerome Teelucksingh din Trinidad și Tobago a reînviat inițiativa în anul 1999, alegând data de 19 noiembrie pentru a onora ziua de naștere a tatălui său. De asemenea, această dată a marcat momentul istoric în care echipa de fotbal a țării sale a unit populația prin calificarea la Campionatul Mondial.
Tema anului
Tema anului 2026 pentru Ziua Internațională a Bărbatului este „The Future Is Everyone” („Viitorul este al tuturor”), iar mesajul pune accent pe colaborare, incluziune și egalitate de gen.
Sănătatea bărbaților
Ziua internaţională a Bărbatului se concentrează pe sănătatea bărbaţilor, pe îmbunătăţirea relaţiilor de gen, pe evidenţierea modelelor masculine, iar din 1999 încoace sunt organizate, pentru marcarea acestei zile, slujbe religioase, seminarii publice, forumuri, conferinţe, festivaluri sau strângeri de fonduri în scop caritabil, activităţi şcolare sau discursuri publice în instituţii. Potrivit TVR Info, acest eveniment este și o bună oportunitate pentru a le mulţumi celor care-şi dedică viaţa comunităţii.
Idei de cadouri
Un ceas elegant, clasic, se potrivește oricărui bărbat. O borsetă, o geantă de umăr sau un portofel din piele pot reprezenta și ele un cadou rafinat.
De asemenea, un gadget poate fi un cadou util: căști wireless, smartwatch, un nou tip de încărcător rapid, accesorii pentru telefon sau un aparat de tuns/ras de precizie. Sau, de ce nu, bilete la un concert, un meci de fotbal, dar și o cină la un restaurant bun.
Pentru pasionații de gătit, ai putea să te gândești la un set de ustensile profesionale pentru grătar sau accesorii de bucătărie.
Când vine vorba de timp liber, evident, cărțile reprezintă cadoul ideal, într-o astfel de situație, pe lângă echipamente sportive, accesorii pentru mașină sau chiar jocuri video.
Ce cadouri să eviți
Superstițioșii ar spune că obiectele ascuțite, cum ar fi cuțite, bricege sau foarfece, aduc ghinion sau simbolizează „tăierea” relației.
De asemenea, tradiția arată că nu se oferă niciodată un portofel fără bani în el, deoarece aduce ghinion în plan financiar și lipsă de prosperitate. Trebuie să pui măcar o monedă sau o bancnotă în interior.
Dacă nu ți-au fost solicitate în mod explicit, nici să nu te gândești la produse legate de slăbit sau echipamente de fitness, deoarece pot fi interpretate greșit, ca un indiciu legat de aspectul fizic sau greutate.
Totodată, în unele tradiții populare, lenjeria intimă cumpărată de parteneră este văzută drept neinspirată sau cu unele conotații ciudate. Iar hainele nepotrivite ca mărime sau stil riscă să stea nepurtate, prin dulap.
Cadourile generice, precum seturile de gel de duș și deodorant din supermarket, pot arăta superficialitate și lipsă de implicare.
Electrocasnice sau obiecte de curățenie? Niciodată! Aspiratoarele, produsele de curățenie sau ustensilele casnice nu sunt deloc cadouri personale sau apreciate de cei mai mulți bărbați, mai ales de ziua lor, pentru că se simt „puși la treabă”.