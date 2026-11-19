Un videoclip distribuit pe rețelele sociale, în care atenția este îndreptată asupra comportamentului unor pisici în timpul unui cutremur, a readus în discuție o întrebare veche: pot animalele să simtă apropierea unui seism înainte ca oamenii să îl perceapă? Reacțiile felinelor pot părea uneori inexplicabile, mai ales atunci când acestea devin agitate cu câteva clipe înainte ca obiectele din locuință să înceapă să se miște.
Un exemplu este un videoclip publicat de pe platforma X, în care comportamentul unor pisici înainte ca seismul să fie resimțit ridică întrebarea dacă felinele pot detecta primele vibrații ale unui cutremur înaintea oamenilor. Deși imaginile oferă un punct de plecare pentru o discuție despre sensibilitatea animalelor, reacțiile din mediul online nu s-au concentrat exclusiv asupra acestui fenomen. Astfel de reacții arată cât de repede se poate schimba direcția unei conversații online, chiar și atunci când un videoclip pornește de la un fenomen care stârnește curiozitatea.
De ce ar putea animalele să simtă cutremurul înaintea oamenilor
Există o explicație științifică pentru situațiile în care animalele par să reacționeze înainte ca oamenii să simtă un cutremur. Seismele generează mai multe tipuri de unde. Primele unde se propagă mai repede și au, de regulă, efecte mai slabe. Acestea sunt urmate de undele care produc mișcările mai puternice resimțite de oameni.
Unele animale pot percepe primele vibrații înainte ca acestea să devină evidente pentru oameni. Diferența poate fi de câteva secunde, iar reacțiile pot include agitație, încercarea de a se ascunde, ridicarea bruscă din somn sau fuga din încăpere.
Un material publicat de U.S. Geological Survey (USGS) explică faptul că animalele pot simți uneori undele slabe înainte ca oamenii să perceapă undele puternice. Acest lucru nu înseamnă însă că ele știu că urmează un cutremur, ci că pot detecta mai devreme primele manifestări fizice ale unui seism deja produs.
Ce spun specialiștii despre animalele care ar anticipa seismele
Diferența dintre detectarea primelor vibrații și prezicerea unui cutremur este esențială. USGS atrage atenția că nu există dovezi științifice solide care să permită folosirea comportamentului animalelor pentru anticiparea fiabilă a unui seism.
Au fost documentate de-a lungul timpului numeroase relatări despre animale care au devenit agitate înaintea unor cutremure. Totuși, comportamentul lor poate fi influențat de foarte mulți factori, iar o reacție neobișnuită nu înseamnă automat că urmează un fenomen seismic.
Un studiu publicat în 2020, care a urmărit comportamentul unor vaci, câini și oi de la o fermă din Italia, a identificat o activitate neobișnuită a animalelor înaintea mai multor cutremure. Cercetătorii au considerat că observațiile merită investigate în continuare, dar mecanismul prin care animalele ar putea detecta eventuale semnale precursoare nu este pe deplin înțeles.
Prin urmare, pisicile pot reacționa la vibrații pe care oamenii nu le-au simțit încă, însă comportamentul lor nu poate fi transformat într-un sistem de avertizare seismică.
Cutremurul din România a stârnit numeroase reacții pe internet
Seismul de magnitudine 5,7 produs în zona Vrancea în dimineața zilei de 18 noiembrie 2026 a fost resimțit în mai multe zone ale țării și a generat un val de reacții pe rețelele sociale. Oamenii au povestit cum au fost treziți din somn, ce obiecte s-au mișcat prin locuințe și cum au reacționat animalele de companie.
Au existat relatări despre pisici care s-au ascuns, au sărit din pat sau au devenit agitate înainte ca stăpânii să perceapă mișcarea. Alți proprietari au povestit, dimpotrivă, că animalele lor au dormit fără să pară deranjate de cutremur.
Deși imaginile publicate pe X puteau deschide o discuție despre capacitatea pisicilor de a percepe primele vibrații ale unui cutremur, o parte dintre comentarii s-au concentrat pe cu totul alt aspect. Câțiva dintre utilizatori au comentat prezența unei camere de supraveghere în dormitor: „Care e rostul camerei în dormitor?”, „…azi noapte am aflat că juma' de Românie are camere video în dormitor…”. Au existat și persoane care au reacționat la faptul că persoanele din videoclip dormeau cu pisicile lor în același pat.
Astfel, în loc ca discuția să se concentreze pe reacția felinei înaintea seismului și pe explicațiile științifice privind sensibilitatea animalelor la vibrații, comentariile au ajuns să dezbată intimitatea celor care apar în filmare și obiceiul de a avea camere video în dormitor. Episodul arată cum, în mediul online, un videoclip distribuit pentru un anumit detaliu poate deveni rapid subiectul unei conversații complet diferite.