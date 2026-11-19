Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 09:03

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale, în care atenția este îndreptată asupra comportamentului unor pisici în timpul unui cutremur, a readus în discuție o întrebare veche: pot animalele să simtă apropierea unui seism înainte ca oamenii să îl perceapă? Reacțiile felinelor pot părea uneori inexplicabile, mai ales atunci când acestea devin agitate cu câteva clipe înainte ca obiectele din locuință să înceapă să se miște.

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