Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 16:24

Controversa provocată de momentul artistic de la concertul lui Theo Rose, în care mai mulți copii au urcat pe scenă îmbrăcați în uniforme de pionieri, a readus în atenție simbolurile perioadei comuniste. Dincolo de cravata roșie, unul dintre elementele care diferențiau elevii era șnurul colorat purtat pe umăr. Acesta nu era un simplu accesoriu, ci indica funcția pe care copilul o ocupa în organizația de pionieri.

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