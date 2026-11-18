Controversa provocată de momentul artistic de la concertul lui Theo Rose, în care mai mulți copii au urcat pe scenă îmbrăcați în uniforme de pionieri, a readus în atenție simbolurile perioadei comuniste. Dincolo de cravata roșie, unul dintre elementele care diferențiau elevii era șnurul colorat purtat pe umăr. Acesta nu era un simplu accesoriu, ci indica funcția pe care copilul o ocupa în organizația de pionieri.
Culorile aveau o semnificație precisă și făceau vizibilă ierarhia din interiorul organizației. Roșul, galbenul și nuanțele de albastru arătau cine conducea o grupă, un detașament sau întreaga unitate de pionieri dintr-o școală.
Ce semnificație avea fiecare culoare a șnurului de pionier
Potrivit cercetării istorice dedicate însemnelor Organizației Pionierilor din România, culorile șnururilor erau asociate funcțiilor de conducere din structura organizației.
Șnurul roșu era purtat de comandantul de grupă, elevul care coordona un grup restrâns de pionieri.
Șnurul galben îi revenea comandantului de detașament, responsabil de organizarea pionierilor dintr-o clasă.
Șnurul albastru era destinat comandanților de unitate, cei care coordonau activitatea organizației la nivelul școlii.
Șnurul albastru deschis era purtat de locțiitorii comandanților de unitate.
Aceste însemne erau prinse de epoletul stâng al cămășii și de nasturele buzunarului de pe aceeași parte. În acest fel, funcția ocupată de un elev putea fi recunoscută imediat de colegi și de cadrele didactice.
În unele prezentări ale uniformei apar și alte diferențieri sau nuanțe, însă schema de bază a ierarhiei era cea a șnururilor roșii, galbene și albastre.
Cum funcționa ierarhia în Organizația Pionierilor
Organizația Pionierilor a fost înființată în România în 1949, ca structură de masă destinată copiilor de vârstă școlară și aflată sub controlul partidului comunist. După 1966, vârsta de intrare în organizație a fost coborâtă la șapte ani, iar pionieratul a devenit o experiență aproape generală pentru elevii din clasele primare și gimnaziale.
Structura era organizată pe grupe, detașamente și unități. Grupa reunea un număr restrâns de copii, detașamentul funcționa, de regulă, la nivelul clasei, iar unitatea cuprindea organizația de pionieri a școlii.
Elevii care primeau funcții de comandă aveau responsabilități în organizarea activităților, transmiterea indicațiilor și coordonarea colegilor. Accesul la aceste poziții era asociat cu rezultatele școlare, disciplina și implicarea în activitățile pionierești.
Șnururile făceau astfel vizibilă o ierarhie construită după modelul organizațiilor cu structură de comandă. Nu toți copiii purtau un astfel de însemn: șnururile erau rezervate celor care ocupau funcții în organizație.
Cravata roșie cu tricolor, simbolul apartenenței la organizație
Spre deosebire de șnururile colorate, care indicau funcții, cravata roșie era semnul apartenenței la Organizația Pionierilor. Copiii o primeau în cadrul unei ceremonii oficiale, însoțită de rostirea unui angajament.
Până în 1972, cravata era complet roșie. În acel an, la primul Forum Național al Organizației Pionierilor, desfășurat la Breaza, s-a decis adăugarea unei benzi tricolore pe margini. Modificarea urmărea să accentueze caracterul național al organizației și mesajul patriotic promovat în rândul copiilor.
Uniforma mai cuprindea cămașa albă, emblema organizației și alte însemne. Pionierii purtau cravata și insigna inclusiv la uniforma școlară, nu doar la festivități sau manifestații.
Organizația nu avea doar un rol recreativ. Deși activitățile includeau excursii, concursuri și cercuri tematice, structura era legată de sistemul politic comunist și urmărea educarea copiilor în spiritul valorilor promovate de partid.
De ce au apărut din nou uniformele de pionieri la concertul lui Theo Rose
Discuția despre simbolurile pionierilor a fost relansată după concertul „Acorduri ample”, susținut de Theo Rose pe 12 noiembrie, la Sala Palatului din București. Spre finalul spectacolului, mai mulți copii îmbrăcați în uniforme de pionieri au urcat pe scenă și au interpretat piesa „Noi în anul 2000”.
Imaginile distribuite pe rețelele sociale au provocat reacții critice. Unii utilizatori au interpretat momentul drept o formă de promovare sau nostalgie față de comunism.
Momentul a fost criticat și de cercetătoarea CNSAS Germina Nagâț, care a atras atenția asupra riscului ca simbolurile unei organizații asociate propagandei comuniste să fie prezentate fără contextul istoric necesar.
Controversa readuce în discuție diferența dintre reconstituirea unei epoci într-un spectacol și prezentarea ei ca model de urmat. Uniforma, cravata și șnururile colorate pot părea astăzi simple obiecte dintr-o fotografie veche, însă ele făceau parte dintr-un sistem organizat de apartenență, disciplină și ierarhie, construit în jurul ideologiei comuniste.