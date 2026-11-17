Publicat 17 nov. 2026, 22:31 Actualizat 17 nov. 2026, 22:43 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Jurnalista Anca Alexandrescu a reacționat după valul de critici îndreptate împotriva artistei Theo Rose, acuzată de unii comentatori că ar fi făcut „propagandă” fostului regim comunist în spectacolul susținut la Sala Palatului. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” i-a luat apărarea interpretei, argumentând că atacurile nu au nicio bază reală și că altele ar fi motivele pentru care artista a fost criticată atât de virulent.

Distribuie articolul