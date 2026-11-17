Jurnalista Anca Alexandrescu a reacționat după valul de critici îndreptate împotriva artistei Theo Rose, acuzată de unii comentatori că ar fi făcut „propagandă” fostului regim comunist în spectacolul susținut la Sala Palatului. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” i-a luat apărarea interpretei, argumentând că atacurile nu au nicio bază reală și că altele ar fi motivele pentru care artista a fost criticată atât de virulent.
Controversa provocată de ultimul spectacol al lui Theo Rose de la Sala Palatului continuă să stârnească reacții în spațiul public. Artista a fost criticată de o parte a publicului după ce, în cadrul reprezentației, au fost folosite elemente care au amintit de perioada comunistă, inclusiv copii îmbrăcați în uniforme de pionieri.
Anca Alexandrescu: „Mă amuză faptul că lumea este atât de supărată pe Theo Rose”
Printre cei care i-au luat apărarea se numără și jurnalista Anca Alexandrescu. În editorialul de debut al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, ea a afirmat că i se par nedrepte acuzațiile și a făcut referire la dezbaterea publică, despre care spune că a adus în discuție argumente fără legătură cu spectacolul în sine.
Jurnalista a mai opinat că reprezentația de la Sala Palatului trebuie privită ca un act artistic și nu ca un mesaj politic.
Anca Alexandrescu: „A readus în atenția publicului melodii românești din anii ’80 și ’90”
Realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" a susținut că spectacolul a avut rolul de a readuce în atenția publicului muzica românească din deceniile trecute.
În opinia jurnalistei, prezența unor simboluri asociate acelei perioade nu transformă automat spectacolul într-o manifestare politică sau ideologică.
Reacția jurnalistei vine după ce în spațiul public au fost exprimate numeroase critici la adresa momentului de final al spectacolului, în care copii îmbrăcați în costume de pionieri au urcat pe scenă în timpul interpretării piesei „Noi în anul 2000”, compusă de Horia Moculescu.
Germina Nagâț (CNSAS): Libertatea de exprimare nu poate justifica propaganda dictaturii comuniste
Printre vocile critice s-a numărat și Germina Nagâț, cercetător la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Într-opostare publicată pe rețelele de socializare, aceasta a susținut că libertatea de exprimare nu poate fi folosită pentru a justifica promovarea sau idealizarea unui regim în timpul căruia au fost încălcate sistematic celelalte drepturi fundamentale ale cetățenilor.
În replică, regizorul Angel Damian, soțul lui Theo Rose, a afirmat că scopul spectacolului a fost exact acela de a critica regimul comunist, iar secvențele care au stârnit polemica în spațiul public au fost scoase din contextul general al reprezentației.