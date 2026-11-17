Turiștii care aleg Poiana Brașov pentru vacanța de iarnă vor plăti aceleași tarife pentru transportul pe cablu ca în sezonul trecut. Primăria Brașov a anunțat prețurile pentru telecabine, ski-pass-uri și abonamentele valabile pe tot sezonul, dar și reducerile acordate localnicilor.
Prețurile pentru transportul pe cablu din Poiana Brașov nu vor crește în această iarnă. Primăria Brașov a anunțat că tarifele au fost menținute la nivelul celor din sezonul precedent, în urma unui acord între municipalitate și operatorul privat care administrează o parte dintre instalațiile de transport din stațiune.
Municipalitatea deține două telescaune, Ruia și Lupului, în timp ce operatorul privat gestionează celelalte mijloace de transport, respectiv telegondola, cele două telecabine și teleschiurile.
„Tarifele de transport pe cablu au rămas la același nivel ca cele de anul trecut, deși acestea erau unele dintre cele mai mici din România, conform raportului preț/pârtii oferite. Acest lucru a fost posibil în urma acordului dintre municipalitate, care deține cele două telescaune, Ruia și Lupului, și operatorul privat, care deține restul sistemelor de transport, respectiv telegondolă, cele două telecabine și teleschiurile”, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov.
O călătorie cu telecabina costă 40 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii, dacă este cumpărat un bilet doar pentru urcare sau coborâre. Pentru un drum dus-întors, adulții plătesc 70 de lei, iar copiii 40 de lei.
Cât costă abonamentul pentru întregul sezon de schi
Cei care merg frecvent la schi în Poiana Brașov pot opta și pentru o cartelă valabilă pe tot parcursul sezonului. Aceasta este personalizată și nu poate fi transmisă altei persoane.
Prețul abonamentului sezonier este de 5.500 de lei pentru adulți și 3.300 de lei pentru copii.
Brașovenii vor beneficia și în această iarnă de reduceri la ski-pass-uri. Persoanele care au domiciliul în municipiu primesc, în fiecare zi de miercuri, o reducere de 50% pentru mai multe tipuri de cartele: cele valabile o zi întreagă, cele pentru patru ore și cele care permit accesul începând cu orele 11:00, 13:00 sau 14:00.
Când ar putea începe producerea zăpezii artificiale în Poiana Brașov
În stațiune au început pregătirile pentru deschiderea sezonului de schi, iar administratorii pârtiilor verifică instalațiile necesare producerii zăpezii artificiale. Tunurile mobile au fost deja amplasate în pozițiile finale, iar echipamentele și stațiile de pompare au trecut prin revizii.
Primăria Brașov precizează că piesele defecte au fost înlocuite și că instalațiile sunt funcționale. Mai sunt de montat elementele de siguranță, după care producerea zăpezii artificiale va putea începe imediat ce temperaturile și prognoza meteo vor permite acest lucru.
„Totul este funcțional, iar în zilele următoare se va finaliza și etapa de montare a elementelor de siguranță. Odată ce condițiile meteo și prognoza vor fi favorabile, vom putea începe producerea de zăpadă artificială”, au precizat reprezentanții municipalității.
Lacul din Poiana Ruia este aproape plin. Primăria pregătește noi investiții
Rezerva de apă necesară funcționării instalațiilor de producere a zăpezii artificiale este asigurată în mare parte. Lacul din Poiana Ruia este umplut în proporție de 95%, iar autoritățile estimează că va ajunge la capacitatea maximă în cel mult două săptămâni.
În paralel, municipalitatea pregătește extinderea infrastructurii pentru producerea zăpezii artificiale. În prezent se desfășoară etapa finală a achiziției pentru încă 14 tunuri de zăpadă.
Totodată, Primăria Brașov lucrează la procedura prin care capacitatea lacului de alimentare a instalațiilor ar urma să fie mărită cu încă 50.000 de metri cubi.