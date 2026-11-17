Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 nov. 2026, 20:09

Turiștii care aleg Poiana Brașov pentru vacanța de iarnă vor plăti aceleași tarife pentru transportul pe cablu ca în sezonul trecut. Primăria Brașov a anunțat prețurile pentru telecabine, ski-pass-uri și abonamentele valabile pe tot sezonul, dar și reducerile acordate localnicilor.

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