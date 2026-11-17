Un control al Curții de Conturi la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la iveală nereguli în verificarea unei cereri de rambursare a TVA depuse de o societate înființată pentru construirea unui parc fotovoltaic. Firma nu avea încă livrări de energie electrică, deoarece investiția se afla în faza de construcție, dar solicitase statului restituirea a aproape 3,8 milioane de lei.
Potrivit raportului de audit, inspectorii fiscali nu au verificat în mod corespunzător realitatea unor tranzacții importante și nici nu au analizat suficient documentele privind serviciile și investițiile declarate. Din suma solicitată, ANAF a aprobat rambursarea a 3.786.851 de lei, bani care au fost restituiți efectiv societății.
Aproape 3,8 milioane de lei, rambursate de ANAF
Cazul este prezentat în raportul Curții de Conturi privind activitatea ANAF în anul 2023. Societatea verificată solicitase, în iulie 2023, rambursarea unei sume de 3.791.601 lei reprezentând TVA.
Auditorii au constatat că inspectorii fiscali nu au făcut referiri la existența situațiilor de lucrări, a devizelor și a proceselor-verbale de recepție care să demonstreze realitatea investițiilor înregistrate în contabilitatea firmei.
De asemenea, nu au fost verificate tranzacțiile semnificative dintre societatea care solicita rambursarea și furnizorii afiliați. Din totalul TVA deduse, 3.379.513 lei proveneau din astfel de tranzacții, reprezentând 88% din TVA dedusă și 89% din suma solicitată la rambursare.
ANAF a respins doar 4.750 de lei și a aprobat restituirea diferenței de 3.786.851 de lei.
Firma făcea parte dintr-un grup de peste 20 de societăți
Potrivit documentului, compania care dezvolta parcul fotovoltaic făcea parte dintr-un grup de peste 20 de firme, controlat de două persoane fizice din Buzău și de membri ai familiilor acestora.
Auditorii au constatat că societatea beneficiase în anul 2023 de rambursări totale de TVA în valoare de 8.959.182 de lei. Din această sumă, 7.468.336 de lei, adică aproximativ 83%, proveneau din tranzacții cu patru firme afiliate.
Curtea de Conturi a semnalat că, în cazul analizat, controalele interne ale ANAF au fost ineficiente, iar prevederile legale au fost interpretate eronat. Consecința identificată a fost riscul aprobării și restituirii unor sume de TVA aferente unor tranzacții care nu reflectau realitatea economică.
Auditorii au recomandat conducerii ANAF să dispună clarificarea rambursărilor aprobate fără verificarea tranzacțiilor cu firme afiliate și să fie analizate situațiile similare.