Publicat 17 nov. 2026, 16:48 Actualizat 17 nov. 2026, 16:50

Un control al Curții de Conturi la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la iveală nereguli în verificarea unei cereri de rambursare a TVA depuse de o societate înființată pentru construirea unui parc fotovoltaic. Firma nu avea încă livrări de energie electrică, deoarece investiția se afla în faza de construcție, dar solicitase statului restituirea a aproape 3,8 milioane de lei.

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