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Lia Olguța Vasilescu, despre cum ar putea să fie reorganizată România. Ce se va întâmpla cu localitățile și județele în cadrul reformei administrative

Lia Olguța Vasilescu. Foto: Inquam

Lia Olguța Vasilescu. Foto: Inquam

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Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat16 nov. 2026, 21:53
Actualizat16 nov. 2026, 21:58
SursăRealitatea PLUS

Primarul Craiovei susține că reforma administrativă trebuie să însemne comasarea comunelor și a județelor, nu doar reducerea unor cheltuieli. Lia Olguța Vasilescu a explicat ce variantă de reorganizare a propus și cum ar urma să fie aplicată în următorii ani.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit la Realitatea PLUS despre reforma administrativă. Edilul susține că reorganizarea trebuie să depășească măsurile de reducere a cheltuielilor și să vizeze structura administrativ-teritorială a României. Aceasta a vorbit despre variantele aflate în discuție, despre necesitatea unei dezbateri publice și despre etapele în care ar urma să fie aplicată reforma.

În ceea ce privește propunerile de reorganizare, Lia Olguța Vasilescu a precizat că există deja mai multe variante, însă nu a fost stabilită încă o formulă finală.

Până acum a fost făcută o propunere de domnul Benea pe formula organizării curților de apel. Înțeleg că și Academia Română va avea o propunere. Am avut și eu această variantă după modelul organizării ADR-urilor, dar o discuție concretă nu a fost încă agreată. Decizia va fi a Guvernului și a premierului, care trebuie să-și angajeze răspunderea în final. Deci decizia finală va fi a domnului prim-ministru și a Guvernului, dar important este să se facă dezbatere publică serioasă și să se ajungă la cea mai bună decizie.

Eu cred că este mult mai simplu să fac o reorganizare când nu este o coaliție formată din mai multe partide, pentru că știți și dumneavoastră cum se întâmplă într-o coaliție, sunt mai multe păreri. Dar ea nu se poate face astfel decât prin angajarea răspunderii guvernului. Pentru că dacă ar ajunge în parlament un astfel de proiect, vă dați seama că ar fi foarte mult întârziat.

a declarat Lia Olguța Vasilescu

De ce propune primarul Craiovei organizarea după modelul ADR-urilor

Lia Olguța Vasilescu a explicat că varianta pe care a susținut-o are legătură și cu modul în care vor fi distribuite fondurile europene în următorul exercițiu financiar. Potrivit acesteia, organizarea regională ar putea avea un rol decisiv în capacitatea autorităților de a atrage și utiliza banii europeni.

De ce am propus eu această variantă, fiindcă banii europeni vor veni pe regiuni în ciclul financiar 2028-2034, așa cum sunt constituite acum ADR-urile. Nu ai această formulă de organizare, nu vei fi în stare să faci absorbție. Și numai cine nu a dezvoltat programe regionale, cum vor fi pe următorul ciclu financiar, nu înțelege importanța acestei reorganizări

a spus Lia Olguța Vasilescu

Exemplul proiectului de aducțiune de apă care a fost întârziat de birocrație

Pentru a explica de ce consideră necesară o reorganizare administrativă, primarul Craiovei a prezentat experiența proiectului de aducțiune de apă, firul 2 Izvarna. Aceasta a evidențiat dificultățile birocratice întâmpinate în derularea investiției, care a presupus colaborarea mai multor autorități și realizarea a mii de exproprieri.

Eu am avut șansa să fac un proiect de aducțiune de apă, firul 2 Izvarna, care s-a implementat în 2 luni. Proiectul a fost foarte greu, nu au fost planuri parcelare în două județe, 7.000 de exproprieri, hotărâri de consilii județene în Dolj și Gorj și consilii locale în vreo 16 de localități. Și ca să înțelegeți dimensiunea, firul 1, care s-a construit de comuniști, a durat șapte ani construcția, firul 2 s-a făcut în 13 ani. Diferența de la 7 la 13 a fost mâncată de birocrație. O singură entitate ne scutea de mulți ani de hârtii, dacă ar fi existat

a mai spus Lia Olguța Vasilescu

Comasarea voluntară a comunelor ar urma să înceapă până în martie

Lia Olguța Vasilescu susține că reforma administrativă va fi realizată, indiferent de varianta care va fi aleasă în cele din urmă. Primul pas ar urma să fie comasarea voluntară a comunelor, urmată de reorganizarea localităților în cazul cărora nu se va ajunge la o înțelegere, iar ulterior ar urma să fie vizate județele.

Ce vă spun cu certitudine este că se va face. Că va fi o variantă sau alta, important este să se facă. Și va începe reforma cu o comasare voluntară până în martie pentru comune, urmată apoi de o comasare acolo unde voluntar nu s-a putut să se facă și apoi va urma comasarea județelor.

a declarat Lia Olguța Vasilescu

De ce PSD s-a opus reformei administrative propuse de Ilie Bolojan

Primarul Craiovei a făcut și o distincție între reforma administrativă susținută de ea și măsurile promovate în urmă cu câteva luni de fostul premier Ilie Bolojan. Vasilescu a afirmat că opoziția față de acele măsuri nu a însemnat respingerea reorganizării administrative, ci dezacordul față de ceea ce a fost prezentat drept reformă.

Noi am fost împotriva a ceea ce a încercat Ilie Bolojan să facă acum câteva luni de zile la reforma administrativă, dar nu împotriva reformei administrative, pentru că noi i-am spus domnului Bolojan că nu e reforma administrativă ce s-a făcut în vară, fiindcă nici numărul angajaților nu a scăzut, nici comunele nu se susțin mai bine după această așa-zisă reformă. Dacă vă uitați pe declarațiile făcute de noi acum câteva luni și eu am spus presei după întâlnirea AMR de la Vâlcea în luna mai că reforma administrativă, de fapt, înseamnă comasări de localități și de județe. Noi asta am susținut de la bun început și asta vrem să facem. Deci nu e o noutate. Reforma trebuie să înceapă cu statul. Nu mai trebuie să strângă cureaua doar populația sau firmele. Nu mai trebuie să ia de la mame sau invalizi sau puse taxe suplimentare. Trebuie să ia de unde ar fi trebuit să se taie de la început.

a declarat Lia Olguța Vasilescu

Ce schimbări ar urma să fie făcute și cum vor fi afectați cetățenii

Lia Olguța Vasilescu a explicat că reducerea aparatului administrativ nu ar trebui să însemne și dispariția sprijinului oferit cetățenilor de instituțiile locale. În opinia sa, birourile care asigură servicii pentru populație ar trebui să rămână deschise, chiar dacă structurile administrative vor fi comasate.

Statul trebuie să devină mai suplu și să fie primul care să reducă costurile. Sigur, asta nu înseamnă că cetățeanul trebuie să sufere, pentru că cetățeanul va beneficia de sprijin instituțional, ca și până acum, în sensul că vor rămâne birouri deschise pentru a asigura sprijinirea lui, ca și până acum. Diferența este că dispar vreo 18.000 de consilieri și primari, că se comasează direcții, că se plafonează salariul mediu la indemnizațiile din consiliile de administrație, că se reduce birocrația, că se pot dezvolta proiecte regionale și accesa mai rapid fondurile europene

a declarat Lia Olguța Vasilescu

„Reforma administrativă trebuie să se facă cu adevărat”

Primarul Craiovei a insistat asupra necesității unei dezbateri publice înainte de adoptarea reorganizării, dar a susținut că schimbările trebuie să fie aplicate efectiv, nu să rămână doar la nivelul unor măsuri punctuale. Vasilescu consideră că actualul Guvern are ocazia să ducă la capăt acest proces.

Deci nu e ușor, nu se face peste noapte, fără o dezbatere publică serioasă, dar trebuie să se facă reforma administrativă cu adevărat, nu ce s-a făcut până acum. Și e șansa noastră ca partid să facem asta. Eu cred că acest guvern asta trebuie să facă

a mai spus Lia Olguța Vasilescu
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