Lia Olguța Vasilescu, despre cum ar putea să fie reorganizată România. Ce se va întâmpla cu localitățile și județele în cadrul reformei administrative

Publicat 16 nov. 2026, 21:53 Actualizat 16 nov. 2026, 21:58 Sursă Realitatea PLUS

Primarul Craiovei susține că reforma administrativă trebuie să însemne comasarea comunelor și a județelor, nu doar reducerea unor cheltuieli. Lia Olguța Vasilescu a explicat ce variantă de reorganizare a propus și cum ar urma să fie aplicată în următorii ani.

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