Lia Olguța Vasilescu, despre cum ar putea să fie reorganizată România. Ce se va întâmpla cu localitățile și județele în cadrul reformei administrative

Primarul Craiovei susține că reforma administrativă trebuie să însemne comasarea comunelor și a județelor, nu doar reducerea unor cheltuieli. Lia Olguța Vasilescu a explicat ce variantă de reorganizare a propus și cum ar urma să fie aplicată în următorii ani.
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit la Realitatea PLUS despre reforma administrativă. Edilul susține că reorganizarea trebuie să depășească măsurile de reducere a cheltuielilor și să vizeze structura administrativ-teritorială a României. Aceasta a vorbit despre variantele aflate în discuție, despre necesitatea unei dezbateri publice și despre etapele în care ar urma să fie aplicată reforma.
În ceea ce privește propunerile de reorganizare, Lia Olguța Vasilescu a precizat că există deja mai multe variante, însă nu a fost stabilită încă o formulă finală.
De ce propune primarul Craiovei organizarea după modelul ADR-urilor
Lia Olguța Vasilescu a explicat că varianta pe care a susținut-o are legătură și cu modul în care vor fi distribuite fondurile europene în următorul exercițiu financiar. Potrivit acesteia, organizarea regională ar putea avea un rol decisiv în capacitatea autorităților de a atrage și utiliza banii europeni.
Exemplul proiectului de aducțiune de apă care a fost întârziat de birocrație
Pentru a explica de ce consideră necesară o reorganizare administrativă, primarul Craiovei a prezentat experiența proiectului de aducțiune de apă, firul 2 Izvarna. Aceasta a evidențiat dificultățile birocratice întâmpinate în derularea investiției, care a presupus colaborarea mai multor autorități și realizarea a mii de exproprieri.
Comasarea voluntară a comunelor ar urma să înceapă până în martie
Lia Olguța Vasilescu susține că reforma administrativă va fi realizată, indiferent de varianta care va fi aleasă în cele din urmă. Primul pas ar urma să fie comasarea voluntară a comunelor, urmată de reorganizarea localităților în cazul cărora nu se va ajunge la o înțelegere, iar ulterior ar urma să fie vizate județele.
De ce PSD s-a opus reformei administrative propuse de Ilie Bolojan
Primarul Craiovei a făcut și o distincție între reforma administrativă susținută de ea și măsurile promovate în urmă cu câteva luni de fostul premier Ilie Bolojan. Vasilescu a afirmat că opoziția față de acele măsuri nu a însemnat respingerea reorganizării administrative, ci dezacordul față de ceea ce a fost prezentat drept reformă.
Ce schimbări ar urma să fie făcute și cum vor fi afectați cetățenii
Lia Olguța Vasilescu a explicat că reducerea aparatului administrativ nu ar trebui să însemne și dispariția sprijinului oferit cetățenilor de instituțiile locale. În opinia sa, birourile care asigură servicii pentru populație ar trebui să rămână deschise, chiar dacă structurile administrative vor fi comasate.
„Reforma administrativă trebuie să se facă cu adevărat”
Primarul Craiovei a insistat asupra necesității unei dezbateri publice înainte de adoptarea reorganizării, dar a susținut că schimbările trebuie să fie aplicate efectiv, nu să rămână doar la nivelul unor măsuri punctuale. Vasilescu consideră că actualul Guvern are ocazia să ducă la capăt acest proces.