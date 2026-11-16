Zeci de percheziții, în judeţele Caraş-Severin şi Suceava, într-un dosar de trafic de droguri. Două grupări, vizate

Publicat 16 nov. 2026, 10:53 Actualizat 16 nov. 2026, 12:01

Polițiștii și procurorii fac, luni, 26 de percheziţii în judeţele Caraş-Severin şi Suceava, pentru destructurarea a două grupări care vindeau droguri. Peste 20 de persoane erau implicate, iar substanțele interzise erau comercializate atât pe stradă, cât și online, potrivit comunicatului transmis de IPJ Caraș-Severin.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre perchezitiitrafic de droguri