Zeci de percheziții, în judeţele Caraş-Severin şi Suceava, într-un dosar de trafic de droguri. Două grupări, vizate

Polițiștii și procurorii fac, luni, 26 de percheziţii în judeţele Caraş-Severin şi Suceava, pentru destructurarea a două grupări care vindeau droguri. Peste 20 de persoane erau implicate, iar substanțele interzise erau comercializate atât pe stradă, cât și online, potrivit comunicatului transmis de IPJ Caraș-Severin.
26 de percheziții DIICOT în Caraș-Severin și Suceava. Două grupări de traficanți de droguri, vizate de anchetatori
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au pus în aplicare, luni, 16 noiembrie, 26 de mandate de percheziție domiciliară în județele Caraș-Severin și Suceava. Acțiunea vizează un dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse cu efecte psihoactive.
Potrivit comunicatului transmis de IPJ Caraș-Severin, anchetatorii au documentat activitatea a două presupuse grupări de criminalitate organizată care s-ar fi format în anul 2026, în municipiul Caransebeș și în localitățile învecinate.
Din cele două structuri ar fi făcut parte peste 20 de membri care urmăreau să obțină câștiguri importante prin comercializarea substanțelor interzise. Deși aveau lideri, membri și modalități de organizare diferite, grupările ar fi colaborat pentru aprovizionarea și distribuirea drogurilor către consumatori.
Metoda "dead drop". Cum funcționau cele două rețele
Potrivit comunicatului transmis de IPJ Caraș-Severin, prima grupare s-a format în prima parte a anului 2026 și se ocupa cu vânzarea drogurilor de mare risc și a substanțelor cu efect psihoactiv. Membrii acesteia acționau în special în municipiul Caransebeș, unde au pus la punct o rețea extinsă ce distribuia drogurile pe stradă. Subsanțele erau procurate de liderul grupării, care comanda online inclusiv din țări din vestul Europei substanțe folosite la prepararea acestora.
Prin acest sistem, membrii grupării ar fi încercat să reducă riscul identificării lor în timpul tranzacțiilor.
Cea de-a doua grupare infracţională s-a dezvoltat de la jumătatea anului 2026 și ar fi fost specializată în distribuirea drogurilor de mare risc, în special cocaină. Liderul celei de-a doua grupări coordona întreaga activitate de distribuție, atât prin intermediul vânzătorilor pe stradă, cât și prin vânzarea directă către propriii clienți, în special persoane cu venituri ridicate.
Potrivit cercetărilor, cele două grupări ar fi fost specializate în comercializarea unor categorii diferite de substanțe. Una dintre rețele ar fi distribuit în principal cocaină, în timp ce cealaltă ar fi comercializat droguri sintetice de mare risc și alte produse cu efecte psihoactive. Mai mult, cele două grupări colaborau prin cumpărarea și schimbul de droguri, pe care ulterior le vindeau. Substanțele interzise erau distribuite atât pe stradă, prin intermediul unor rețele, cât și direct către anumiți clienți.
Traficul de droguri s-ar fi extins și în Reșița
În timpul anchetei, au fost identificați și alți suspecți care nu făceau parte din cele două grupări, dar care se ocupau cu distribuirea drogurilor. Aceștia se aprovizionau de la membrii grupărilor și vindeau ulterior substanțele interzise în propriile cercuri de cunoștințe., se mai arată în comunicatul transmis de IPJ Caraș-Severin.
Rețeaua de distribuție ajunsese inclusiv în municipiul Reșița, unde au fost descoperite persoane care foloseau aceeași metodă, „dead drop”, pentru a vinde droguri, lăsându-le în locuri stabilite, de unde puteau fi ridicate de cumpărători.
Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraş-Severin.