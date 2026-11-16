Incendiu puternic la un depozit de furaje din județul Bacău. Au ars 40 de tone de plante furajere VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 nov. 2026, 07:45

Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață, 16 noiembrie, la un depozit de furaje din județul Bacău. Pentru stingerea flăcărilor, pompierii din județele Bacău și Vrancea au intervenit cu mai multe autospeciale. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, incendiul s-a manifestat generalizat la nivelul depozitului de furaje, fiind necesară mobilizarea mai multor echipaje de intervenție.

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