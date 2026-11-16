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Incendiu puternic la un depozit de furaje din județul Bacău. Au ars 40 de tone de plante furajere VIDEO

Incendiu fermă Bacău/ Captură video Bacău NET

Incendiu fermă Bacău/ Captură video Bacău NET

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 nov. 2026, 07:45

Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață, 16 noiembrie, la un depozit de furaje din județul Bacău. Pentru stingerea flăcărilor, pompierii din județele Bacău și Vrancea au intervenit cu mai multe autospeciale. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, incendiul s-a manifestat generalizat la nivelul depozitului de furaje, fiind necesară mobilizarea mai multor echipaje de intervenție.

La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. În sprijinul acestora au fost mobilizate și echipaje ale Secției de Pompieri Adjud, din cadrul ISU Vrancea, care au acționat cu alte două autospeciale de stingere. De asemenea, a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Au ars un depozit de 300 de metri pătrați și aproximativ 40 de tone de furaje

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, incendiul a fost lichidat, însă pagubele materiale sunt importante. În urma acestuia, au ars un depozit de furaje cu o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, precum și circa 40 de tone de plante furajere depozitate în interiorul construcției. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Care a fost cauza probabilă a incendiului din Cornățel

Conform informațiilor transmise de pompieri, cel mai probabil incendiul a fost provocat de utilizarea unei flăcări sau a focului deschis în spații închise.

Cauza probabilă de producere a incendiului: flacără-foc deschis în spaţii închise,

au transmis pompierii.
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