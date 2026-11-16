Anchetă în desfășurare la liceul din Neamț, după ce 22 de elevi și un adult au ajuns la spital. Ce se știe la patru zile de la incident

Publicat 16 nov. 2026, 08:49 Actualizat 16 nov. 2026, 08:53

Continuă ancheta în Liceul "Vasile Alecsandri" din localitatea Săbăoani, județul Neamț, după incidentul din 12 noiembrie în urma căruia 22 de elevi și un adult au ajuns la spital cu amețeli, grețuri și dureri în gât. Pentru moment, cauzele producerii incidentului au rămas necunoscute. Potrivit Inspectoratului Școlar, într-una dintre clase ar fi apărut un miros puternic, înțepător. Echipajele autorităților au verificat unitatea de învățământ, însă nu au găsit urme de substanțe toxice, iar valorile măsurate au fost normale.

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