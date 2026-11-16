Anchetă în desfășurare la liceul din Neamț, după ce 22 de elevi și un adult au ajuns la spital. Ce se știe la patru zile de la incident

Continuă ancheta în Liceul "Vasile Alecsandri" din localitatea Săbăoani, județul Neamț, după incidentul din 12 noiembrie în urma căruia 22 de elevi și un adult au ajuns la spital cu amețeli, grețuri și dureri în gât. Pentru moment, cauzele producerii incidentului au rămas necunoscute. Potrivit Inspectoratului Școlar, într-una dintre clase ar fi apărut un miros puternic, înțepător. Echipajele autorităților au verificat unitatea de învățământ, însă nu au găsit urme de substanțe toxice, iar valorile măsurate au fost normale.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, la locul solicitării au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, și aici vorbim despre o autospecială de stingere dotată cu module pentru descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM). De asemenea, a fost solicitat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).
Planul Roșu de Intervenție, activat
Având în vedere numărul persoanelor care prezentau simptome, autoritățile au decis suplimentarea forțelor de intervenție. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.
22 de copii şi un adult au fost transportaţi la spital pentru investigații medicale. Inițial se vorbea doar despre 10 copii care ar fi ajuns la spital.
Echipajele autorităților au verificat unitatea de învățământ, însă nu au găsit urme de substanțe toxice, iar valorile măsurate au fost normale.
Inspectoratul Școlar spune că în școală nu s-au făcut recent dezinsecții sau deratizări. Ancheta continuă, iar autoritățile așteaptă rezultatele unor probe suplimentare pentru a afla ce a provocat starea de rău.
Autoritățile sosite la fața locului au evacuat 206 elevi și 12 adulți din tot liceul.