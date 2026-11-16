Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Anchetă în desfășurare la liceul din Neamț, după ce 22 de elevi și un adult au ajuns la spital. Ce se știe la patru zile de la incident

Pat de spital/ Profimedia

Pat de spital/ Profimedia

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDana Bărăgan
Publicat16 nov. 2026, 08:49
Actualizat16 nov. 2026, 08:53

Continuă ancheta în Liceul "Vasile Alecsandri" din localitatea Săbăoani, județul Neamț, după incidentul din 12 noiembrie în urma căruia 22 de elevi și un adult au ajuns la spital cu amețeli, grețuri și dureri în gât. Pentru moment, cauzele producerii incidentului au rămas necunoscute. Potrivit Inspectoratului Școlar, într-una dintre clase ar fi apărut un miros puternic, înțepător. Echipajele autorităților au verificat unitatea de învățământ, însă nu au găsit urme de substanțe toxice, iar valorile măsurate au fost normale.

Alerta a fost dată joi, 12 noiembrie, după ce mai mulți elevi de clasa a VI-a au acuzat dureri de cap, usturimi în gât și amețeli.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, la locul solicitării au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, și aici vorbim despre o autospecială de stingere dotată cu module pentru descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM). De asemenea, a fost solicitat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Planul Roșu de Intervenție, activat

Având în vedere numărul persoanelor care prezentau simptome, autoritățile au decis suplimentarea forțelor de intervenție. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

22 de copii şi un adult au fost transportaţi la spital pentru investigații medicale. Inițial se vorbea doar despre 10 copii care ar fi ajuns la spital.

În urma evaluării medicale, 22 de copii și un adult au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Totodată, o echipă de ISU Neamț a făcut cercetări la fața locului,

a declarat Căpitan Popa Irina,, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Echipajele autorităților au verificat unitatea de învățământ, însă nu au găsit urme de substanțe toxice, iar valorile măsurate au fost normale.

Inspectoratul Școlar spune că în școală nu s-au făcut recent dezinsecții sau deratizări. Ancheta continuă, iar autoritățile așteaptă rezultatele unor probe suplimentare pentru a afla ce a provocat starea de rău.

Autoritățile sosite la fața locului au evacuat 206 elevi și 12 adulți din tot liceul.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe